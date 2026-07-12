Το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Θεσσαλίας γίνεται  παράδειγμα καλής πρακτικής και στην Αμερική

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχθηκε πρόσφατα στη Λάρισα ομογενείς φοιτητές αμερικανικών πανεπιστημίων, στο πλαίσιο του προγράμματος American Hellenic Institute Foundation (AHIF)- 18th College Student Foreign Policy Program, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Νίκο Λαρυγγάκη.

Με αφορμή αυτή την επίσκεψη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και το νέο προγνωστικό μοντέλο ατμοσφαιρικής ρύπανσης που χρησιμοποιεί.

Η επίσκεψη αυτή δεν μετατράπηκε σε μια ακόμη τυπική ξενάγηση. Ανέδειξε στην πράξη γιατί η εξωστρέφεια είναι σημαντική. Το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας από τη Λάρισα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την τεχνολογία που χρησιμοποιεί σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα τόσο «έξυπνο» σύστημα πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης αποκτά μεγαλύτερη αξία όσο του επιτρέπουμε να συνομιλεί με αντίστοιχες πρακτικές, διεθνώς. Πράγμα καθόλου ασήμαντο, γιατί καθώς συστήνεται στον κόσμο μεταφέρει τεχνογνωσία και χτίζει γέφυρες επικοινωνίας, πέρα από τα στενά όρια της Περιφέρειας.

Η σχέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την ομογένεια των ΗΠΑ εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Μπορεί να λειτουργήσει ως δίαυλος τεχνολογικής και θεσμικής συνεργασίας με πρωταρχικό στόχο την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας.

Η διεθνής αναγνώριση του Κέντρου, άλλωστε δεν εκπλήσσει. Τον Οκτώβριο του 2025 είχε παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες, σε εκδήλωση της Περιφέρειας στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου Έλληνες ευρωβουλευτές πρότειναν τη μετατροπή του σε Κέντρο Αριστείας και Καλής Πρακτικής. Μια πρόταση που δεν έχει ξεχαστεί, αφού συμπυκνώνει το κύρος που έχει αποκτήσει το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Θεσσαλίας εκτός συνόρων. Λίγες ημέρες πριν επιβεβαιώθηκε ξανά αυτή η διεθνής αποδοχή.

Ν. Λαρυγγάκης

Ο πρόεδρος AHI, Νίκος Λαρυγγάκης (με θεσσαλική καταγωγή), δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μας εντυπωσίασε το επίπεδο επαγγελματισμού και ο ολοκληρωμένος μηχανισμός που έχει αναπτύξει η Θεσσαλία, από τα δορυφορικά δεδομένα και τους αισθητήρες έως την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Είδαμε ένα σύστημα που προστατεύει έγκαιρα την ανθρώπινη ζωή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είμαστε εξοικειωμένοι με αντίστοιχες τεχνολογίες, ωστόσο δεν είναι συνηθισμένο να συναντά κανείς ένα τόσο ολοκληρωμένο και προηγμένο επίπεδο οργάνωσης και τεχνολογικής υποδομής σε μία μόνο ελληνική περιφέρεια».

Ο κ. Λαρυγγάκης θα μπορούσε να ανακηρυχθεί πρεσβευτής του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας της Θεσσαλίας, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο συνεργασίας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την προβολή του «έξυπνου» μοντέλου και στις ΗΠΑ.

Δημ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, πλαισιωμένος από την αντιπροσωπεία των φοιτητών πρόσθεσε: «Ξεναγήσαμε τους Έλληνες σπουδαστές από πανεπιστήμια των ΗΠΑ σε κάτι που ήθελαν πολύ να δουν, στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Είναι μια συνάντηση σημαντική για τις σχέσεις που χτίζουμε, ως χώρα και ως Περιφέρεια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχέσεις που οφείλουν να στηρίζονται σε όσο το δυνατόν πιο σταθερές βάσεις.»

Γ. Σαχαρίδης

Τη στρατηγική της Περιφέρειας για την ατμοσφαιρική ρύπανση, με άξονες την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία της δημόσιας υγείας παρουσίασε στους ομογενείς φοιτητές, ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος της ερευνητικής ομάδας GREEN YOUR AIR, Γιώργος Σαχαρίδης.

«Δεν μπορείς να προστατέψεις αυτό που δεν μπορείς να προβλέψεις.» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στο νέο προγνωστικό μοντέλο, που πρόκειται να ενσωματωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα της Πολιτικής Προστασίας. Το σύστημα βρίσκεται στο στάδιο των τελευταίων τεχνικών προετοιμασιών πριν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, προβλέποντας εγκαίρως επεισόδια αυξημένης ρύπανσης ώστε οι αρχές να ενημερώνουν έγκαιρα τους πολίτες, ιδίως τις ευπαθείς ομάδες, ενώ θα επεκταθεί σύντομα και σε άλλες περιοχές.

Το παράδειγμα της Θεσσαλίας αποδεικνύει τελικά πως η Πολιτική Προστασία δεν είναι πια μόνο ένας μηχανισμός αντίδρασης στην κρίση, αλλά πεδίο στρατηγικού σχεδιασμού και τεχνολογικής καινοτομίας, ικανό να λειτουργήσει ως πρότυπο πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για κάθε περιοχή του πλανήτη, η εμπειρία της Θεσσαλίας δείχνει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη προειδοποίηση μπορούν να γίνουν εξαγώγιμο μοντέλο καλής διακυβέρνησης, με όφελος τόσο για την ίδια την Περιφέρεια, όσο και για κάθε κοινότητα που αναζητά αντίστοιχες λύσεις.