Το Κοινωνικό Παντοπωλείο συγκεντρώνει τρόφιμα ενόψει Χριστουγέννων

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων συγκεντρώνει τρόφιμα ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συνάνθρωποι μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Καλούνται πολίτες , φορείς και επιχειρήσεις για άλλη μια φορά να συνδράμουν στο έργο που επιτελεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέροντας τρόφιμα όπως: ελαιόλαδο (1 lt), ζάχαρη, αλεύρι, μακαρόνια, τοματοχυμό, γλυκίσματα κ. λ. π. και γενικότερα προϊόντα μακράς διαρκείας με σκοπό να ενισχύσουμε το πακέτο των δικαιούχων της Δομής το οποίο θα διανεμηθεί στις 15, 16 & 17 Δεκεμβρίου.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλουμε όλοι μαζί στην αξιοπρεπέστερη διαβίωση των συνανθρώπων μας που το χρειάζονται και τους στηρίζουμε ιδιαίτερα τις Άγιες αυτές ημέρες των Χριστουγέννων έτσι ώστε να μη μείνει κανείς χωρίς τα απαραίτητα αγαθά για το γιορτινό τραπέζι.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μια Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Λαρισαίων, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» και λειτουργεί προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού κυρίως αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, μέσω της παροχής επισιτιστικής και υλικής βοήθειας.

Η συγκέντρωση των προϊόντων γίνεται στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στη διεύθυνση Μανωλάκη 9-11( εντός της στοάς) και στα τηλέφωνα: 2410255876 ,6944873565 Γαντζούδης Θεόδωρος.