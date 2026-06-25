Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Τεμπών συνεχίζει να στηρίζει τις ευάλωτες οικογένειες

Στο πλαίσιο του προγράμματος διανομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Τεμπών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 η προγραμματισμένη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους – ωφελούμενους και στις οικογένειές τους.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές του Δήμου Τεμπών, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν ανάγκη από βασικά αγαθά για την καθημερινή τους διαβίωση.

Κατά τη διανομή του μηνός Ιουνίου διατέθηκαν προϊόντα όπως ζυμαρικά, όσπρια, αλάτι, σάλτσα ντομάτας, κρέας (σουβλάκια και μπιφτέκια), κονσέρβες, ψάρια και υγρό πιάτων.

Η Πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κα Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση, δήλωσε:

«Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά μια διαρκής πράξη ευθύνης και ανθρωπιάς. Μέσα από τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη, εξασφαλίζοντας βασικά αγαθά και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπρέπειας των συμπολιτών μας. Ευχαριστούμε όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και καλούμε τους πολίτες, τους φορείς και τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να συμβάλλουν, ώστε κανένας συνάνθρωπός μας να μη νιώθει μόνος στις δυσκολίες της καθημερινότητας.»

Ο Δήμος Τεμπών απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε πολίτη, επιχείρηση ή φορέα που επιθυμεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια ενίσχυσης των οικονομικά αδύναμων οικογενειών της περιοχής, προσφέροντας τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής.

Οι προσφορές μπορούν να παραδίδονται στις κοινωνικές δομές του Δήμου, στα ΚΑΠΗ, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η συμβολή όλων αποτελεί πολύτιμη δύναμη για τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ενισχύοντας το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου Τεμπών και την έμπρακτη στήριξη προς τους συμπολίτες που το έχουν ανάγκη.

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί θερμά την προϊσταμένη και τους εργαζόμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, των ΚΑΠΗ, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κέντρου Κοινότητας για την καθημερινή τους προσφορά και τη συνεχή στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας