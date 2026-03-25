Το μήνυμα του Δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου για την 25η Μαρτίου:

«Η 25η Μαρτίου είναι μια ημέρα βαθιάς ιστορικής και πνευματικής σημασίας για τον Ελληνισμό, καθώς συμπυκνώνει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την έναρξη του μεγάλου Αγώνα της Ελευθερίας του 1821.

Η Επανάσταση των Ελλήνων αποτελεί πέρα από μια καθοριστική ιστορική στιγμή και μια διαρκής υπενθύμιση της δύναμης της πίστης, της ενότητας και της αποφασιστικότητας ενός λαού που διεκδίκησε το δικαίωμα να ορίζει τη μοίρα του.

Οι θυσίες και οι αγώνες εκείνης της εποχής αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και φωτεινό οδηγό για το σήμερα.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και δοκιμάζεται από προκλήσεις και αβεβαιότητες, τα διαχρονικά ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Η Ιστορία μάς διδάσκει πως μόνο με σύμπνοια, υπευθυνότητα και κοινό όραμα μπορούμε να ξεπεράσουμε δυσκολίες και να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο, διασφαλίζοντας την πρόοδο, την σταθερότητα και την ευημερία για όλους.

Ας αποδώσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους αγωνιστές της Ελευθερίας και ας αντλήσουμε έμπνευση από το παράδειγμά τους.

Με σεβασμό στην ιστορία μας και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, ας συνεχίσουμε να πορευόμαστε με αισιοδοξία, ευθύνη και συλλογικότητα προς το μέλλον που αξίζουμε».