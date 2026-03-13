Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων εκπαιδεύει βιωματικά ανήλικους πρόσφυγες

Ένας νέος κύκλος συνεργασίας έχει ξεκινήσει στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων σε συνεργασία με το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΕΑΝ.

Ανήλικοι αιτούντες άσυλο συμμετέχουν σε ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια που πραγματοποιούνται μέσα στους χώρους της μόνιμης έκθεσης.

Μέσα από τα προγράμματα επιχειρείται η βιωματική αναζήτηση κοινών τόπων και τρόπων που συνυφαίνονται με το αφήγημα της μουσειακής έκθεσης και με επιμέρους πεδία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας και των χωρών καταγωγής των παιδιών.