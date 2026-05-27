Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων συμμετείχε σε κύκλο διαλέξεων

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιοτεχνολογία-Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος, συμμετείχε, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, η επιστημονική υπεύθυνη του Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων κ. Κωνσταντίνα Κόντσα.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Διατροφή και Ευζωία». Η κ. Κόντσα πραγματοποίησε υβριδικά σε ομάδα φοιτητών την διάλεξη: «Γαστρονομική περιπλάνηση (food tour) με οδηγό τις ανθρωπιστικές επιστήμες».

Το ανεξάντλητο και πολυδιάστατο πεδίο της τροφής προσεγγίστηκε με την μορφή μίας περιήγησης στον χρόνο με οδηγούς την ιστορία, την αρχαιολογία και την κοινωνική ανθρωπολογία αναφορικά με την παραγωγή και κατανάλωση τροφής, πολιτισμικές επιρροές, εθιμικές πρακτικές, αλλά και μηχανισμούς συγκρότησης μνήμης και διαμόρφωσης ταυτοτήτων.

Η παραπάνω δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΡΟΦΗ», μιας συνέργειας μεταξύ του Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων και του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.