Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας στη Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα

Τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα επισκέφτηκαν μαθητές και μαθήτριες στα πλαίσια δύο εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων «Περιβάλλον, ευθύνη όλων κι όχι άλλων» (για το γ1΄ γυμνασίου) και «Μετέωρα: ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο» (για το γ3΄ γυμνασίου), προκειμένου να παρακολουθήσουν το περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί κατά το τρέχον σχολικό έτος η Δημοτική Πινακοθήκη στην έκθεση του εικαστικού κ. Χρήστου Σαμαρά «Ένας πίνακας, χίλια πλάνα» από την Δρ. Ιστορικό Τέχνης της Πινακοθήκης κ. Παπανικολάου Ελένη.

Τα παιδιά είδαν τα διάφορα τμήματά της έκθεσης και με τη συνδρομή της κ. Παπανικολάου – η οποία ήταν και η επιμελήτρια της έκθεσης – εξέφρασαν αρχικά έναν γόνιμο προβληματισμό. Στη συνέχεια οι μαθητές είχαν τη χαρά και την ξεχωριστή εμπειρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, να του θέσουν ερωτήματα, καθώς εκείνος τους παρουσίασε με μοναδικό τρόπο τα έργα του. Ακόμη είχαν διάλογο για θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης υλικών.

Παράλληλα τα παιδιά επισκέφτηκαν και την έκθεση «Memento Sedere» όπου η επιμελήτρια της έκθεσης Δρ. Ιστορικός Τέχνης κ. Νικολέτα Τζάνη τους παρουσίασε τα έργα της Ελένης Καλαμπαλίκη, του Γιάννη Πέτρου και της Δώρας Τσιάτσιου με βιωματικό τρόπο και προβληματίστηκαν σε θέματα σύγχρονης τέχνης.

Στη δράση αυτή συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Κοσμάνου Βασιλική, Καρανάση Αικατερίνη, Σδρόλιας Αλέξανδρος, Καμπούρης Μανώλης, Εβταλιτσίδης Κωνσταντίνος.