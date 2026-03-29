Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας στο 9ο Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου “Θόδωρος Αγγελόπουλος”

Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας συμμετείχε με δύο σύνολά του στο 9ο Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου «Θόδωρος Αγγελόπουλος», σε μια διοργάνωση αφιερωμένη φέτος στον εμβληματικό δημιουργό Νίκο Κούνδουρο.

Το Πανόραμα πραγματοποιήθηκε στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο και αποτέλεσε καρπό συνεργασίας της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος (Ο.Κ.ΛΕ.) και της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (Ε.Ε.Σ.).

Τα σύνολα «Κρουστών» και «Μιούζικαλ και Μουσικής Κινηματογράφου» έδωσαν ξεχωριστό παλμό στη διοργάνωση, αποσπώντας τον ενθουσιασμό και το θερμό χειροκρότημα του κοινού και των προσκεκλημένων δημιουργών.

Η παρουσία του σχολείου ξεδιπλώθηκε σε δύο στιγμές:

Έναρξη (Δευτέρα 16/03)

Το Σύνολο Κρουστών, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών Γιάννη Μακρυγιάννη και Γιάννη Παπαδούλη, «άνοιξε» την αυλαία του Πανοράματος με εκρηκτικούς ρυθμούς samba και latin ηχοχρώματα, προαναγγέλλοντας τους χαιρετισμούς των επισήμων και την έναρξη των προβολών με την ταινία «Υπάρχω» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, παρουσία του σκηνοθέτη και της ηθοποιού Ασημένιας Βουλιώτη.

5η Ημέρα του Φεστιβάλ (Παρασκευή 20/03):

Το Σύνολο Μιούζικαλ και Μουσικής Κινηματογράφου, υπό τη μουσική διεύθυνση της Φρόσως Α. Κτιστάκη και τη συνοδεία στο πιάνο της Παρασκευής Καραγιάννη, παρουσίασε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνέδεσε μουσική και κίνηση. Η εμφάνιση προηγήθηκε της προβολής της ταινίας «1922» του Νίκου Κούνδουρου και του ντοκιμαντέρ «Μάνος Χατζιδάκις: Είδωλο στον Καθρέφτη» του Δημήτρη Βερνίκου.

Το πρόγραμμα, με τη συμμετοχή του μαθητή Κωνσταντίνου Τσάλτα στο καχόν, περιλάμβανε:

Τη σύνθεση «Η Ξενιτιά του έρωτα – Στου Κύκκου τα βουνά» του Γιώργου Καλογήρου, με σολίστ τη Δανάη Παντικίδου

Το gospel «Oh Happy Day» (από την ταινία Sister Act 2), με σολίστ τη Γεωργία Ξάνθου

Τον «Γλάρο» του Μάνου Χατζιδάκι, σε ιδιαίτερη παρουσίαση με χορογραφία των μαθητριών Βασιλικής Κατσίκα, Πηνελόπης Παπαϊωάννου και Ιωάννας Μπούρμπου

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες του πολιτισμού, όπως ο σκηνοθέτης Δημήτρης Βερνίκος, ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Γιάννης Σολδάτος, η Σωτηρία Ματζίρη Κούνδουρου, η Μαρία Καραμητσοπούλου, καθώς και εκπρόσωποι της Ο.Κ.Λ.Ε.

Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας, κ. Θάνο Μουκούλη και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμητική πρόσκληση και την άψογη συνεργασία.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Σύνολο Κρουστών:

Κυριαζής Μιχάλης, Πανταζή Ιωάννης, Αρχοντής Βαγγέλης, Κράχτη Γαβριέλα, Κοέν Ιλεάνα, Τάξος Ιωάννης, Σκοδρά Μελίτα, Παλιούρα Ειρήνη, Φατούρα Φοίβη, Αλμπάνης Αναστάσης, Γιούδη Μαργαρίτα, Καρέλα Νικολέττα-Μαρία.

Σύνολο Μιούζικαλ και Μουσικής Κινηματογράφου:

Αναγνώστου Χρυσάνθη, Αρβανιτοπούλου Γεωργία, Βασιλείου Μαρκέλλα-Ξένια, Γιάγκας Χαράλαμπος, Γιουδή Ιουλία-Μαρία, Γκόλτσιου Ευδοξία, Δημοβέλη Αγλαΐα, Δημοβέλη Έλλη, Ζίκος Ευάγγελος, Καρέλα Νικολέττα-Μαρία, Αργυροπούλου Σωτηρία, Ευαγγέλου Νικόλαος, Λιάπης Κωνσταντίνος, Μπαρδάκη Άννα-Θεοφανή, Νούλα Βασιλική, Ξάνθου Γεωργία, Πέιος Δημήτριος, Πιπέρκα Σοφία-Άννα, Σμουδιάνη Γεωργία, Τόμπορη Θεοδώρα, Τσετσέκου Ιωάννα-Αγγελική, Τσιατσιάνη Αριάδνη, Φατούρα Φοίβη, Χασιώτης Χρήστος, Δογραματζή Ροζαλία, Ζαφειρίδη Ελένη, Καλαμπούκα Μαρία, Καλογήρου Βάια, Καμτσιούλη Βασιλική-Μαρία, Καπέτα Μελίνα, Καρπέτα Μαρία, Κατσίκα Βασιλική, Μπίσκα Μαρία, Μπούρμπου Ιωάννα, Παντικίδου Δανάη, Παπαϊωάννου Πηνελόπη, Πέττα Ραφαηλία-Θώμη, Στέφος Κων/νος, Τσάλτας Κωνσταντίνος, Τσιόγιας Γεώργιος, Χατζέλας Ειρηναίος, Χρήστου Σιένα-Μαρίνα.