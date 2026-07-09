Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Με πνεύμα συνεργασίας, θεσμικής ευθύνης και συναίνεσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Σώματος, καθώς και των μελών της νέας Δημοτικής Επιτροπής.

Στη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη, μετά από πρόταση του Δημάρχου Τεμπών Γιώργου Μανώλη, η δημοτική σύμβουλος Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση.

Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε ως εξής:

· Πρόεδρος: Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση

· Αντιπρόεδρος: Στυλιανή Μήλιου

· Γραμματέας: Νικόλαος Νταφούλης

Στη συνέχεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της νέας Δημοτικής Επιτροπής.

Από την πλειοψηφία “ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ” εκλέχθηκαν:

Τακτικά μέλη

· Αθανάσιος Ζησόπουλος

· Αθανάσιος Καραναστάσης

· Νικόλαος Μητσογιάννης

· Γεώργιος Νικολάου

Αναπληρωματικά μέλη

· Αθανάσιος Βλάχος

· Ζήσης Γκανάτσιος

· Κωνσταντίνος Ζαρδούκας

· Χρήστος Κρικώνης

Από τη μειοψηφία εκλέχθηκαν:

Τακτικά μέλη

· Λάμπρος Ζάρρας («ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΤΕΜΠΩΝ»)

· Ιωάννης Κοντογιάννης («ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΤΕΜΠΩΝ»)

Αναπληρωματικά μέλη

(μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφίας)

· Μαρία Κωστή («ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΕΜΠΩΝ»)

· Νικόλαος Νταφούλης («ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΕΜΠΩΝ»)

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Δήλωση Δημάρχου Τεμπών Γιώργου Μανώλη

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τη νέα Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση, καθώς και όλα τα μέλη του νέου Προεδρείου και της Δημοτικής Επιτροπής για την εκλογή τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό. Είμαι βέβαιος ότι, με υπευθυνότητα, διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και προσήλωση στο συμφέρον των δημοτών, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την πρόοδο και την ανάπτυξη του Δήμου Τεμπών.

Θέλω, επίσης, να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον απερχόμενο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Μιχάλη Λίταινα, για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Με συνέπεια, θεσμικότητα, ψυχραιμία και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησε τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία του. Του εύχομαι καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.»

Δήλωση απερχόμενου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλη Λίταινα

«Με την ολοκλήρωση της θητείας μου στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου για τη συνεργασία που είχαμε.

Κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργεί με διαφάνεια, δημοκρατικό διάλογο, σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και πιστή εφαρμογή των θεσμικών διαδικασιών.

Εύχομαι στη νέα Πρόεδρο, Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στον σημαντικό αυτό θεσμικό ρόλο, προς όφελος του Δήμου και των δημοτών μας.»