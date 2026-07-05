Το νέφος από το Ωραιόκαστρο κινείται προς Θεσσαλία και Bόρεια Εύβοια

Μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης έχει επηρεαστεί από τους πυκνούς καπνούς που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο νέφος που κάλυψε την πόλη και τις γύρω περιοχές.

Η ατμόσφαιρα σε αρκετές συνοικίες παραμένει αποπνικτική, ενώ το φαινόμενο του καπνού είναι ορατό σε μεγάλη ακτίνα, με τις αρχές και τους επιστημονικούς φορείς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του και την πιθανή μετακίνησή του τις επόμενες ώρες.

Όπως επισημαίνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την πιλοτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού, δείχνει ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται από το AtmoHub, η πιλοτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του, αποτυπώνει την αναμενόμενη εξέλιξη του πλουμίου τις επόμενες ώρες με βάση την ολοκληρωμένη στήλη καπνού (total column smoke), ενώ η διασπορά εξαρτάται από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και επικαιροποιείται συνεχώς.

dnews.gr