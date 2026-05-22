Το νερό, η φύση και η κοινότητα στο επίκεντρο της γιορτής του Γυμνασίου Μεγάλου Ευϋδρίου

Με ιδιαίτερη χαρά, το Γυμνάσιο Μεγάλου Ευϋδρίου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Φαρσάλων, διοργανώνει την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του σχολείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Η φετινή γιορτή επιχειρεί να γίνει ένα ανοιχτό κοινοτικό αντάμωμα. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στη φύση, στους ανθρώπους του τόπου και, πάνω από όλα, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τη συνεχή στήριξη που προσφέρουν στο σχολείο.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης είναι το νερό, ως πολύτιμο αγαθό, πηγή ζωής και κεντρικό στοιχείο του περιβάλλοντός. Εκλεκτοί ομιλητές θα αναπτύξουν τη θεματική αυτή, προσεγγίζοντας τη σημασία της προστασίας των υδάτινων πόρων και της οικολογικής ευαισθητοποίησης.

Το αντάμωμα αυτό θα ενισχύσουν με την παρουσία τους οι τοπικοί σύλλογοι (πολιτιστικοί-μορφωτικοί, σύλλογοι γυναικών) και αγροτικοί συνεταιρισμοί, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της κοινότητας, ενώ το χορευτικό τμήμα του Δήμου Φαρσάλων θα πλαισιώσει την εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς, δίνοντας τον ρυθμό στη γιορτή.

«Σας περιμένουμε όλους, μαθητές και μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, φορείς και κατοίκους της περιοχής μας, για να σμίξουμε, να συζητήσουμε και να αποχαιρετήσουμε δημιουργικά τη σχολική χρονιά» τονίζεται από το σχολείο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.