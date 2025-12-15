Το “Πάρκο των Ξωτικών” γέμισε παιδικά χαμόγελα και δημιουργία στα Φάρσαλα

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων, μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων συμμετείχαν σήμερα Δευτέρα στη δράση «Πάρκο των Ξωτικών», ζώντας μια βιωματική και δημιουργική εμπειρία αφιερωμένη στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον αίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε καλλιτεχνικά εργαστήρια, όπου δημιούργησαν μπισκότα, κεριά, σαπούνια, κονκάρδες και ξύλινα στολίδια, μέσα από οργανωμένες και παιγνιώδεις δραστηριότητες

Παράλληλα, υλοποιήθηκε μουσικοθεατρικό παιχνίδι, που ενίσχυσε τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των μαθητών, συνδυάζοντας τη δημιουργική έκφραση με τη διασκέδαση.

Ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ευϋδρίου – Λόφου, οι οποίοι προσφέραν τρόφιμα και είδη ανάγκης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φαρσάλων, ενώ ως άλλοι «δημοσιογράφοι» πήραν συνέντευξη από την αρμόδια αντιδήμαρχο κ. Σοφία Χατζηπλή.

Η δράση εντάχθηκε στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Φαρσάλων, προσφέροντας στους μικρούς συμμετέχοντες μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εμπειρία, με έμφαση στη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και το παιχνίδι.