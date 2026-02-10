Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας  πρώτο πανελλαδικά σε αριθμό επισκέψεων – Πάνω από 320.000

Η ανάλυση των στοιχείων ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) δείχνει ποια δημόσια νοσοκομεία λειτούργησαν ως βασικοί «πυλώνες» για το σύστημα υγείας και τις ανάγκες του πληθυσμού σε κάθε περιοχή της χώρας.

Η Αττική παραμένει κομβική, αλλά η Λάρισα, η Πάτρα, το Ηράκλειο και η Θεσσαλονίκη αναδεικνύονται σε ισχυρούς πόλους που εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό πολιτών.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτο πανελλαδικά σε αριθμό επισκέψεων, ξεπερνώντας ακόμη και τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το νοσοκομείο κατέγραψε αριθμό ρεκόρ, στην οικεία ΥΠΕ αλλά και στην επικράτεια, σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις στα Επείγοντα: 132.923 άνθρωποι αναζήτησαν ιατρική βοήθεια το 2025 έναντι 111.742 που είχαν απευθυνθεί στα ΤΕΠ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Θεσσαλίας το 2024.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν σε αυτό 320.276 επισκέψεις. Η δε σύγκριση με την προ τριετίας εικόνα που είχε το νοσοκομείο είναι εντυπωσιακή: το 2025 οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 42% σε σύγκριση με εκείνες το 2022, στοιχείο που μαρτυρά δραστική αλλαγή στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας κατά 42% σε σύγκριση με εκείνες το 2022.

Τα 10 νοσοκομεία με τα περισσότερα ραντεβού / επισκέψεις το 2025

– Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας – 320.276

– Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» – 312.904

– Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» – 289.329

– Νοσοκομείο Δερματικών Παθήσεων Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός» – 280.795

– Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) – 282.288

– Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» – 255.869

– Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «Αττικόν» – 252.528

– Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων – 248.238

– Βενιζέλειο – Πανάνειο Γ.Ν. Ηρακλείου – 241.014

– Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ» – 236.562.

Από τη διοίκηση του ΠΓΝΛ αναφέρονται τα εξής:

“Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και την ειλικρινή μας εκτίμηση προς τη Διευθύντρια των ΤΕΠ του ΠΓΝΛ καθώς και στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν καθημερινά στη διαχείριση των ασθενών.

Η άμεση ανταπόκριση, η αποτελεσματική οργάνωση, καθώς και η επιστημονική επάρκεια με την οποία αντιμετωπίζονται ακόμη και τα πιο απαιτητικά περιστατικά, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ασθενείς και οι συνοδοί τους με σεβασμό, ενσυναίσθηση και ανθρωπιά, παρά τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες από τους χρήστες υγείας

Η συμβολή τους αποτελεί θεμέλιο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας και παράδειγμα υψηλού επαγγελματικού ήθους.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την αδιάκοπη προσπάθεια και την πολύτιμη προσφορά σας.”