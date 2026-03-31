Το πείραμα του Ερατοσθένη στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κι εκπαιδευτικά σημαντική δράση, «το πείραμα του Ερατοσθένη», για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης. Στη δραστηριότητα συμμετείχε ομάδα μαθητών και μαθητριών του σχολείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη, μια από τις πιο εντυπωσιακές επιστημονικές μεθόδους της αρχαιότητας.

Με τη χρήση απλών οργάνων μέτρησης, οι μαθητές παρατήρησαν τη σκιά ενός κάθετου αντικειμένου, τη στιγμή της μεσημβρίας και κατέγραψαν τις απαραίτητες μετρήσεις. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, υπολόγισαν τη γωνία που σχηματίζει η σκιά με το έδαφος και, ακολουθώντας τη μέθοδο του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού Ερατοσθένη, κατανόησαν πώς είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η περιφέρεια της Γης, με βάση γεωμετρικούς συλλογισμούς.

Η δράση είχε ως στόχο να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τη βιωματική μάθηση, να αναδείξει τη σύνδεση των Μαθηματικών και της Φυσικής, με την καθημερινή παρατήρηση και να τους εμπνεύσει να προσεγγίσουν την επιστήμη με δημιουργικό και ερευνητικό τρόπο.

Η συμμετοχή των μαθητών ήταν ιδιαίτερα ενεργή, αποδεικνύοντας ότι η επιστήμη γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν συνδυάζεται με πειραματισμό, συνεργασία και ανακαλυπτική μάθηση. Το πείραμα του Ερατοσθένη αποτελεί ένα διαχρονικό παράδειγμα της δύναμης της ανθρώπινης σκέψης και της παρατήρησης, που συνεχίζει να εμπνέει τη νέα γενιά μαθητών.

Την οργάνωση και καθοδήγηση της δραστηριότητας είχαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου: Παζάρα Ρωξάνη, Γκιρλή Δήμητρα, Δήμζα Δέσποινα και Θάνος Χρήστος (Μαθηματικοί), Γανός Δημήτρης (Φυσικός) και Ζυγούρης Κωνσταντίνος (υποδιευθυντής). Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου συνεχίζει να ενισχύει δράσεις που προάγουν την επιστημονική σκέψη, τη συνεργασία και τη δημιουργική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.