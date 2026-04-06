Το Περιφερειακό Συμβούλιο στηρίζει τα Κέντρα Πρόληψης Ψυχικής Υγείας κατά των εξαρτήσεων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην τακτική συνεδρίασή του της 26ης Μαρτίου 2026, ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του κατωτέρω ψηφίσματος και την επίδοσή του αρμοδίως στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην ΕΝΠΕ για τον καθοριστικό και αναντικατάστατο ρόλο που παίζουν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας τα 75 συνολικά Κέντρα Πρόληψης, εκφράζοντας την αντίθεση του στο ενδεχόμενο υποβάθμισης, συρρίκνωσης ή κατάργησης τους.

Καλεί την κυβέρνηση να υπάρξει ρητή νομοθετική κατοχύρωση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας τους, να διασφαλίσει την επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση τους και το Υπουργείο Υγείας σε άμεσο και ουσιαστικό θεσμικό διάλογο.

Αναλυτικότερα το ψήφισμα, που υπογράφει η πρόεδρος του ΠΣ Χρύσα Τσαγανού:

«Μετά τις σχετικά πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, καθώς και τη σύσταση νέων φορέων σε εθνικό επίπεδο αλλά κυρίως τις δημόσιες τοποθετήσεις και υπηρεσιακές εξελίξεις που δημιουργούν εύλογη ανησυχία ως προς το μέλλον της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης μετά τη λήξη των υφιστάμενων προγραμματικών συμβάσεων (έως το 2027), δηλώνεται ρητώς η αντίθεσή του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε μια τέτοια απόφαση και επισημαίνονται τα εξής:

Ο ρόλος των 75 συνολικά Κέντρων Πρόληψης είναι καθοριστικός και αναντικατάστατος στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, την πρόληψη των εξαρτήσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Έχει δε αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά ενώ απολαμβάνουν ισχυρής κοινωνικής αποδοχής. Η μακρόχρονη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική συμβολή τους στην τοπική κοινωνία, μέσα από παρεμβάσεις και προγράμματα σε σχολεία, οικογένειες, ευάλωτες ομάδες και την κοινότητα εν γένει τεκμαίρεται από το γεγονός ότι ωφελήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.

Παρά ταύτα, η χρηματοδότησης της λειτουργίας τους από τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών έχει προαναγγελθεί ότι διακόπτεται με το πέρας του 2027 και τη λήξη των σχετικών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, η διαφαινόμενη αναδιάρθρωση του πεδίου της πρόληψης ενδέχεται να οδηγήσει σε αποδυνάμωση ή/και κατάργηση υφιστάμενων δομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στη συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών-προγραμμάτων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκφράζει την αντίθεση του στο ενδεχόμενο υποβάθμισης, συρρίκνωσης ή κατάργησης των Κέντρων Πρόληψης και καλεί την κυβέρνηση:

1. Να υπάρξει ρητή νομοθετική κατοχύρωση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας τους, με σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων και διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση της θεσμικής τους αυτοτέλειας με τη σημερινή νομικής τους μορφή, διατηρώντας τη σχέση της διοικητικής και επιστημονικής εποπτείας από τον ΕΟΠΑΕ, ώστε να δύνανται οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι ενεργοί εταίροι

2. Να διασφαλίσει την επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση τους για την στήριξη και συνέχιση των προγραμμάτων, καθώς και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, τέλος

3. Καλεί το Υπουργείο Υγείας σε άμεσο και ουσιαστικό θεσμικό διάλογο με τους εκπροσώπους του α’ και β΄ βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους εργαζόμενους και την επιστημονική κοινότητα, για τη διαμόρφωση ενός περαιτέρω ολοκληρωμένου και βιώσιμου εθνικού σχεδίου πρόληψης.

Δηλώνουμε απερίφραστα την ανάγκη διατήρησης και ουσιώδους ενίσχυσης των δομών πρόληψης ως βασικών πυλώνων της κοινοτικής πρόληψης.»