Το πνεύμα των Χριστουγέννων φώτισε Καλλιπεύκη και Γυρτώνη

Με εορταστική ατμόσφαιρα και τη συμμετοχή κατοίκων κάθε ηλικίας πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία ανάμματα των χριστουγεννιάτικων δέντρων στον Δήμο Τεμπών, στην ορεινή Καλλιπεύκη και στον οικισμό της Γυρτώνης.

Οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν όμορφες στιγμές χαράς, αισιοδοξίας και ενότητας, σηματοδοτώντας την κορύφωση των χριστουγεννιάτικων δράσεων στις δημοτικές κοινότητες. Μικροί και μεγάλοι αντάλλαξαν ευχές, απολαμβάνοντας τη ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα των ημερών.

Στις εκδηλώσεις παρών ήταν ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γ. Νικολάου και Ν. Μητσογιάννης. Επίσης, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιπεύκης κ. Απόστολος Οικονόμου, καθώς και οι Τοπικοί Σύμβουλοι Καλλιπεύκης και Μακρυχωρίου κ. Στελιος Γκούμας και κ. Γιώργος Μουρτζίλας αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος, στον σύντομο χαιρετισμό του, ευχήθηκε σε όλους καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης των εθίμων και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής σε κάθε δημοτική κοινότητα του Δήμου.

Ο Δήμος Τεμπών ευχαριστεί θερμά τους προέδρους των κοινοτήτων, τους συλλόγους, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση των εκδηλώσεων.