Το ΠΟΚΕΛ παρουσιάζει την ιστοσελίδα του “pokel.gr”

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ παρουσιάζει την ιστοσελίδα του «pokel.gr» την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026, στις 7:15 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο.

Στη σελίδα προς το παρόν έχουν ενσωματωθεί οι δράσεις του 2025 και 2026 και στο προσεχές χρονικό διάστημα θα ανεβούν όλες οι 500+ δράσεις των τελευταίων 10 χρόνων. Την Σελίδα παρουσιάζουν ο σχεδιαστής της Γιάννης Κατσής και ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ Αργύρης Γιουρούκης.

Ο οποιοσδήποτε χρήστης του ίντερνετ, μέλος ή φίλος του ΠΟΚΕΛ μπορεί να εξερευνήσει την πλούσια σε περιεχόμενο ιστοσελίδα και να ξεναγηθεί στις Δράσεις του Συλλόγου, τις εκδηλώσεις, τις προσφορές των βιβλίων σε σχολεία, τις εκδρομές, το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας – «Artfools», τα αφιερώματα στην Ποίηση, τις εκδόσεις του ΠΟΚΕΛ, τις επισκέψεις – ξεναγήσεις, τις εκθέσεις, τα συνέδρια και τις ημερίδες, την Εβδομάδα Παιδικής Λογοτεχνίας, την Εβδομάδα Αστρονομίας με το «Έναστρον», τις Παγκόσμιες Ημέρες (Γυναίκας, Ευρώπης, Πρόσφυγα, Ρατσισμού, Εκπαιδευτικού), την ΟΜΕΓΑ – Ενεργειακή Γυμναστική, τις Φιλοσοφικές βραδιές, τα προγράμματα «Erasmus», κ.α.

Επίσης, μπορεί να ενημερωθεί για τον Σύλλογο, να διαβάσει το Καταστατικό, τους Απολογισμούς, τις Γενικές Συνελεύσεις, τις ανακοινώσεις, να μάθει για τις εκλογές, τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ, να επικοινωνήσει, κ.α.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού Θεσσαλίας, Βασίλης Σίμος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων, Χρήστος Αγορίτσας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας «Κων/νος Κούμας» Δημήτρης Παπαποστόλου, κ.α.