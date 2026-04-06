Το ΠΟΚΕΛ προσέφερε βιβλία στο 13ο Λύκειο Λάρισας

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσέφερε βιβλία στο 13o Λύκειο Λάρισας, μετά από πρόσκληση της διευθύντριας, Παρασκευής Κουφογιάννη και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, για να ενισχυθεί η σχολική βιβλιοθήκη.

Τα βιβλία παρέλαβαν ο υποδιευθυντής Νικόλαος Ξυνόπουλος και η φιλόλογος του σχολείου Σταυρούλα Παπαδημητρίου, ενώ τα βιβλία παρέδωσαν η πρόεδρος της ΕΕ Γεωργία Γιάγκου, η αντιπρόεδρος Ευδοκία Ποιμενίδου και ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ, Αργύρης Γιουρούκης.

Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Φορείς και Συλλόγους, που βρίσκονται σε κεντρικές ή απομακρυσμένες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση προσφοράς βιβλίων του ΠΟΚΕΛ, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα, στο τηλέφωνο: 6983444094.