Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου, μετά από πρόσκληση της διευθύντριας Θεοδώρας Μπλάκου και πρωτοβουλία της αντιπροέδρου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου, Στέλλας Οικονόμου, για τη σημαντική ενίσχυση της βιβλιοθήκης με προοπτική αργότερα να διοργανωθεί κι ένα μπαζάρ βιβλίων.

Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία σε σχολεία, αλλά και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Φορείς, αλλά και σε Συλλόγους, που βρίσκονται σε κεντρικές, απομακρυσμένες ή και δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς του ΠΟΚΕΛ, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο, στο κινητό: 6983444094.