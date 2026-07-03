Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει και πάλι βιβλία στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουτσουπιάς

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσφέρει και πάλι βιβλία στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κουτσουπιάς, του Δήμου Αγιάς, για 3η συνεχόμενη χρονιά, για τις ανάγκες της ανοιχτής δανειστικής βιβλιοθήκης του Συλλόγου. Τα βιβλία θα προσφέρει το ΠΟΚΕΛ το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, στις 7:30 το απόγευμα, στην πλατεία της Κουτσουπιάς

Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει τα βιβλία, παιδικά και λογοτεχνικά, για την ενίσχυση της ελεύθερης δανειστικής βιβλιοθήκης, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουτσουπιάς, η οποία λειτουργεί στην πλατεία για όσους επισκέπτονται την παραλία το καλοκαίρι, προκειμένου να διαβάσουν έστω ένα βιβλίο.

Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία και υποστηρίζει βιβλιοθήκες που βρίσκονται σε Συλλόγους και Φορείς, σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε κεντρικές ή απομακρυσμένες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος θέλει να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση του ΠΟΚΕΛ προσφέροντας βιβλία, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο, στο τηλέφωνο: 6983444094.