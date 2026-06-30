Το ΠΟΚΕΛ συμμετείχε σε γιορτή συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής

Το ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας συμμετείχε στην εκδήλωση – δράση «Κουράγιο, Τέχνη και Συλλογική Έκφραση», μαζί με τους Φορείς: Δήμος Λαρισαίων, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ΚΕΑΝ, Κοινωνικό ΕΚΑΒ, ΜΕΤΑδραση, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, «Διέξοδος», για την αντεγκληματική πολιτική, το σωφρονισμό και την επανένταξη, SolidarityNow και INTERSOS Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS+, μιας ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας ένταξης προσφύγων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, η οποία ήταν φέτος αφιερωμένη στο «Κουράγιο».

Η γιορτή συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής πραγματοποιήθηκε στον χώρο πολιτισμού (Synergy) ΣΜουΘ – Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου και ήταν αφιερωμένη στον διάλογο και τη δύναμη του κουράγιου και του θάρρους, η οποία έφερε κοντά ανθρώπους των τεχνών, θεσμικούς φορείς και πολίτες, σ’ ένα ανοιχτό πεδίο έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της σημασίας της ισότητας και της αλληλεγγύης, μέσα από τις τέχνες, την εκπαίδευση και τον δημόσιο διάλογο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ανοιχτής, συμπεριληπτικής και συνεκτικής.

Η πρωτοβουλία επεδίωξε να αναδείξει τη σημασία της κοινωνικής συνύπαρξης, της κατανόησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας, μετατρέποντας προσωπικές ιστορίες ανθεκτικότητας, σε συλλογικά μηνύματα υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου.

Οι ομιλητές και τα καλλιτεχνικά δρώμενα μετέφεραν σημαντικά μηνύματα υπέρ της αλληλεγγύης και της συλλογικής προσπάθειας, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο του Κουράγιου, στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Το ΠΟΚΕΛ συμμετείχε με απαγγελία ποιημάτων της Χρύσας Μαστοροδήμου, από την ίδια, ενώ ιδιαίτερα αίσθηση προκάλεσε το εφηβικό χορευτικό τμήμα του ΣΜουΘ – Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου, με μοντέρνο χορό.