Το πρόγραμμα επισκέψεων των Κινητών Μονάδων Υγείας σε χωριά του Δήμου Κιλελέρ

Την υλοποίηση προγράμματος επισκέψεων των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) σε κοινότητες του δήμου κατά τον μήνα Ιούνιο, ξεκίνησε ο Δήμος Κιλελέρ, μέσω της Αντιδημαρχίας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και ελέγχους, χωρίς να απαιτείται μετακίνησή τους σε δομές υγείας εκτός της περιοχής τους.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων διαμορφώνεται ως εξής:

Αχίλλειο – Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

Μέλισσα και Λοφίσκος – Τρίτη 9 Ιουνίου 2026

Κιλελέρ και Κοκκίνες – Τρίτη 16 Ιουνίου 2026

Κατά τη διάρκεια της δράσεις θα πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον επισκέψεις για όσους αδυνατούν και ανοιχτή για το κοινό δράση στο εκάστοτε Κοινοτικό Ιατρείο.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου με τη χρήση μηχανημάτων γρήγορης μέτρησης (POC), όπως:

Μέτρηση αιμοσφαιρίνης – αιματοκρίτη

Μέτρηση γλυκόζης

Μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης

Μέτρηση χοληστερόλης

Μέτρηση τριγλυκεριδίων

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου

Μέτρηση Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)