Το πρόγραμμα της επίσκεψης Καρυστιανού στη Λάρισα

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» θα πραγματοποιήσει περιοδεία στην πόλη της Λάρισας, την Τετάρτη 29.07.2026.
Συγκεκριμένα:
- Στις 13:30 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Λάρισας κ. Αθ. Μαμάκο.
- Στις 18:00 θα συναντηθεί με την Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας..
- Στις 19:30 θα συμαντήσει τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Θεοφράστου και Καλλισθένους).
- Στις 20:30 θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημ. Κουρέτα.
Στη συνέχεια θα περιοδεύσει στο κέντρο της πόλης.