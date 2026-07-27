Λάρισα

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Καρυστιανού στη Λάρισα

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» θα πραγματοποιήσει περιοδεία στην πόλη της Λάρισας, την Τετάρτη 29.07.2026.

Συγκεκριμένα:

  • Στις 13:30 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Λάρισας κ. Αθ. Μαμάκο.
  • Στις 18:00 θα συναντηθεί με την Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας..
  • Στις 19:30 θα συμαντήσει τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Θεοφράστου και Καλλισθένους).
  • Στις 20:30 θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημ. Κουρέτα.  

Στη συνέχεια θα περιοδεύσει στο κέντρο της πόλης.

Σχετικά Άρθρα