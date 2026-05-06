Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Αγιο Αχίλλιο

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Αχιλλίου, με τις εορταστικές εκδηλώσεις να ξεκινούν στις 10 Μαϊου.

Αναλυτικά:

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ.

7.00 μ.μ. Τουρνουά Ποδοσφαίρου Κατηχητικών Σχολείων Ι.Μ.Λαρίσης και Τυρνάβου στο OLYMPIC SPORTS CLUB

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ.

7.00 μ.μ. Η Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας θα εκτελέσει το έργο του Διονυσίου Σολωμού “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ” στο Δ.Ω.Λ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ.

7.00 μ.μ. Υπαίθριος Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αρχαία Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου, πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ανοίξει η λάρνακα των λειψάνων του Αγίου μας.

9.15 μ.μ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ που θα τελέσουν οι πατέρες της Ι.Μ.Αγίου Παντελεήμονος Μελιβοίας Αγιάς.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ.

7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός και λιτάνευση των χαριτοβρύτων λειψάνων και της θαυματουργού εικόνας του Αγίου Αχιλλίου στην Κεντρική Πλατεία, όπου θα τελεστεί αρτοκλασία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ.

7.00 π.μ. Όρθρος και πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο.

7.00 μ.μ. Μεθέορτος Αρχιερατικός Εσπερινός και Παράκληση του Αγίου Αχιλλίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ.

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

7.00 μ.μ. Μεθέορτος, Αναστάσιμος Εσπερινός.

7.00 μ.μ. Θεατρική Παράσταση των Κατηχητικών Σχολείων του Αγίου Αχιλλίου “Η ΑΓΙΑ ΑΚΥΛΙΝΑ” και ομιλία του Αρχιμ. Τιμοθέου Αγγελή (εκ της Ι.Μ.Μεσογαίας και Λαυρεωτικής), στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ. (Εορτή των εν Λαρίση Αγίων Ιεραρχών)

7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Ποιμενάρχου μας, κ.Ιερωνύμου.

7.00 μ.μ. 4η Συνάντηση Χορωδιών Βυζαντινής Μουσικής Λαρίσης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ.

9.00 π.μ. Εθελοντική ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ.

7.00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός.

7.30 μ.μ. ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ.

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ.

7.00 μ.μ. Παράκληση του Αγίου Αχιλλίου.

9.00 μ.μ. Αγρυπνία για την ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ.

6.30 μ.μ. Η Θ΄ Ώρα του Πάσχα

7.00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός της Αναλήψεως και της εορτής των Αγίων Ισαποστόλων Κων/νου και Ελένης.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ.

7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ.

7.00 μ.μ. Παράκληση Αγίου Λουκά του ιατρού.

8.00 μ.μ. Μικρό Απόδειπνο και ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ.

7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

7.00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός-Αρτοκλασία, για την κοινή μνήμη των Αγίων Ευμενίου (Σαρηδάκη) και Ιωακείμ Ιθακησίου (προσκύνηση λειψάνου του).

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ.

7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

7.00 μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ.

7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

7.00 μ.μ. ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-π.Ιωαννίκιος Ζαμπέλης. ΘΕΜΑ: «Ενθαρρύνουμε την αυτονομία των παιδιών μας;»