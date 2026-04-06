Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στον Αγιο Αχίλλιο είναι το εξής:
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ:
-7.00 π.μ. Οι Ώρες, ο Εσπερινός και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
-7.30 μ.μ. η Ακολουθία του Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ:
-7.00 π.μ. Οι Ώρες, ο Εσπερινός και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
-7.30 μ.μ. η Ακολουθία του Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ:
-7.00 π.μ. Οι Ώρες, ο Εσπερινός και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
-5.00 μ.μ. ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ.
-7.30 μ.μ. η Ακολουθία του Νιπτήρος.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ:
-7.30 π.μ. ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου.
-7.00 μ.μ. η Ακολουθία των Αγίων Παθών. (Μετά την ακολουθία θα ψαλούν τα εγκώμια στις 11.30 μμ και ο ναός θα είναι ανοιχτός όλο το βράδυ για όποιον θέλει να ¨ξενυχτίσει¨ τον Εσταυρωμένο).
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
-8.00 π.μ. οι Μεγάλες και Βασιλικές Ώρες και ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης.
-7.30 μ.μ. η Ακολουθία του Επιταφίου και η περιφορά του στην Κεντρική Πλατεία.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ:
-7.30 π.μ. ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου. (ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ)
-11.00 μ.μ. η Ακολουθία της Αναστάσεως, ο Όρθρος και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:-7.00 μ.μ. ο Εσπερινός της ΑΓΑΠΗΣ.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:
-7.00 π.μ. ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΧΗ).
-6.00 μ.μ. Μέγας πανηγυρικός Αναστάσιμος Εσπερινός για τη μνήμη των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης – ΕΟΡΤΗ π. Ραφαήλ (Προσκύνηση τιμίου λειψάνου του Αγίου Ραφαήλ).
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:
Ο πατήρ Ραφαήλ θα λειτουργήσει στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Πυργετού. Στον Άγιο Αχίλλιο θα έχει κανονικά Θεία Λειτουργία, 7.30-9.30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:
-6.00 μ.μ. Εσπερινός.
ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:
-6.00 μ.μ. Εσπερινός της Ζωοδόχου Πηγής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Ζωοδόχου Πηγής):
-7.30 π.μ. ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (18-4-2026):
-ΔΕΝ θα έχει Θεία Λειτουργία το πρωί.
-6.00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός.
