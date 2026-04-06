Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στον Αγιο Αχίλλιο είναι το εξής:

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ:

-7.00 π.μ. Οι Ώρες, ο Εσπερινός και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

-7.30 μ.μ. η Ακολουθία του Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ:

-7.00 π.μ. Οι Ώρες, ο Εσπερινός και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

-7.30 μ.μ. η Ακολουθία του Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ:

-7.00 π.μ. Οι Ώρες, ο Εσπερινός και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

-5.00 μ.μ. ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ.

-7.30 μ.μ. η Ακολουθία του Νιπτήρος.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ:

-7.30 π.μ. ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου.

-7.00 μ.μ. η Ακολουθία των Αγίων Παθών. (Μετά την ακολουθία θα ψαλούν τα εγκώμια στις 11.30 μμ και ο ναός θα είναι ανοιχτός όλο το βράδυ για όποιον θέλει να ¨ξενυχτίσει¨ τον Εσταυρωμένο).

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

-8.00 π.μ. οι Μεγάλες και Βασιλικές Ώρες και ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης.

-7.30 μ.μ. η Ακολουθία του Επιταφίου και η περιφορά του στην Κεντρική Πλατεία.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ:

-7.30 π.μ. ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου. (ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ)

-11.00 μ.μ. η Ακολουθία της Αναστάσεως, ο Όρθρος και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:-7.00 μ.μ. ο Εσπερινός της ΑΓΑΠΗΣ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:

-7.00 π.μ. ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΧΗ).

-6.00 μ.μ. Μέγας πανηγυρικός Αναστάσιμος Εσπερινός για τη μνήμη των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης – ΕΟΡΤΗ π. Ραφαήλ (Προσκύνηση τιμίου λειψάνου του Αγίου Ραφαήλ).

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:

Ο πατήρ Ραφαήλ θα λειτουργήσει στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Πυργετού. Στον Άγιο Αχίλλιο θα έχει κανονικά Θεία Λειτουργία, 7.30-9.30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:

-6.00 μ.μ. Εσπερινός.

ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:

-6.00 μ.μ. Εσπερινός της Ζωοδόχου Πηγής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Ζωοδόχου Πηγής):

-7.30 π.μ. ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (18-4-2026):

-ΔΕΝ θα έχει Θεία Λειτουργία το πρωί.

-6.00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός.

