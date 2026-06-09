Το Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας χτίζει ευρωπαϊκές γέφυρες μέσα από το eTwinning

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning «Un pont entre nos régions» («Μια γέφυρα ανάμεσα στις περιοχές μας»), το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 στο Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας και του Ομίλου «Ένας Ενεργός Ευρωπαίος Πολίτης».

Στο έργο συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης, με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό Γαλλικής Γλώσσας Βασιλική Παπαγεωργίου (ΠΕ05) και μέλη της παιδαγωγικής ομάδας την Καλυψώ Μπούμπα (ΠΕ02) και τον Ηλία Λιάκο (ΠΕ86). Το σχολείο συνεργάστηκε με εννέα σχολεία από οκτώ διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας, συνεργασίας και πολιτισμικής ανταλλαγής.

Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, συνεργατικές παρουσιάσεις, παραγωγή podcast και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν τις περιοχές, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των Ευρωπαίων συνομηλίκων τους. Παράλληλα, ανέπτυξαν γλωσσικές, ψηφιακές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τους συνείδηση και καλλιεργώντας τις αξίες της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης.

Ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος αποτέλεσε η εξαήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Γαλλία και στο Institut Notre-Dame d’Orbec, όπου μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γαλλική σχολική πραγματικότητα, να συνεργαστούν με τους Γάλλους μαθητές και να δημιουργήσουν φιλίες που ξεπέρασαν τα γεωγραφικά σύνορα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Γαλλία, επισκέφθηκαν σημαντικούς τόπους ιστορικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, όπως τις παραλίες της Απόβασης των Συμμάχων στη Νορμανδία, τη γραφική πόλη της Honfleur, το εμβληματικό Mont-Saint-Michel και τη Βασιλική της Lisieux. Παράλληλα, γνώρισαν στοιχεία της γαλλικής κουλτούρας και γαστρονομίας, δοκιμάζοντας παραδοσιακές τοπικές γεύσεις και βιώνοντας αυθεντικές εμπειρίες που θα τους συνοδεύουν για πολλά χρόνια.

Η ολοκλήρωση του έργου άφησε σε όλους τους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις, εμπειρίες και αναμνήσεις. Πάνω απ’ όλα, υπενθύμισε ότι η Ευρώπη οικοδομείται καθημερινά μέσα από τη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό, τη γνωριμία με τον συνάνθρωπο και την ενεργό συμμετοχή των νέων πολιτών της.

Η Διευθύντρια, κα Στεργιανή Λιάπη, και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους μαθητές, στις μαθήτριες και στους εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής ομάδας για την επιτυχή ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου eTwinning, καθώς και για τη σημαντική συμβολή τους στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, της συνεργασίας και της εξωστρέφειας του σχολείου.