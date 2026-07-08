Το Σάββατο το 4ο Αντάμωμα Γερακαρίου

Το 4ο Αντάμωμα Γερακαρίου πραγματοποιείται το Σάββατο 11 Ιουλίου και επιφυλάσσει για τους επισκέπτες μια βραδιά γεμάτη χορό και όμορφες στιγμές για τους απανταχού Γερακαριώτες και τους φίλους του χωριού.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Γερακαρίου Αγιάς σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου και στη διάρκεια της θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά συγκροτήματα του Συλλόγου Γυναικών Γερακαρίου, αλλά και του Συλλόγου Αργιθεατών Λάρισας και του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιωτών Μιλτιάδης Δάλλας.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Γερακαρίου και θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι με την ορχήστρα του Δημήτρη Λαμπάκη με το Ματθαίο Γιαννούλη, τη Διαλεχτή και τον Χριστόδουλο Κωσταρέλλο.