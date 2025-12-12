Το “Σπιτάκι του Άγιου Βασίλη” ανοίγει στην κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Το «Το Σπιτάκι του Άγιου Βασίλη» ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα παραμυθένιο ταξίδι γεμάτο φως χαρά και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, η πλατεία μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο γιορτής, όπου κάθε γωνιά κρύβει μια νέα έκπληξη.

Με ελεύθερη είσοδο καθημερινά, το ξωτικό του Άγιου Βασίλη και η λαμπερή νεράιδα των Χριστουγέννων υποδέχονται τα παιδιά και τα καθοδηγούν σε μια σειρά δημιουργικών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων:

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές

Ζωγραφική & δημιουργικό παιχνίδι

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Κατασκευή στολιδιών

Φτιάξιμο ευχετήριων καρτών

Και πολλές ακόμη εκπλήξεις που αλλάζουν καθημερινά!

Ένα ζεστό, χαρούμενο σκηνικό περιμένει να γεμίσει με παιδικά χαμόγελα, γιορτινές μελωδίες και ανυπομονησία για τις μέρες που έρχονται.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται με την συνδρομή του συλλόγου «Ελασσονίτες Εθελοντές Ενεργοί Πολίτες».

Αναλυτικά το πρόγραμμα λειτουργίας:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 17:30 – 19:30

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

17:30 – 19:30

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 17:30 – 19:30

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 17:30 – 19:30

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 17:00 – 20:30

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 17:30 – 20:30

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

11:30 – 14:30 ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026