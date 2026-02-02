Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας για τη ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Λάρισας εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και την βαθιά ανησυχία του για το πρόσφατο περιστατικό ληστείας σε βάρος ταξιτζή στη Λάρισα, με τη χρήση μάλιστα σωματικής βίας.

Η ανακοίνωση του Σωματείου αναφέρει:

“Δυστυχώς, το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό συμβάν. Το γεγονός ότι σημειώθηκε επίθεση με σωματική βία σε επαγγελματία οδηγό προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και καταγγελθεί επανειλημμένα περιστατικά φθορών και σπασιμάτων σε σταθμευμένα οχήματα ταξί, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το αίσθημα ανασφάλειας στον κλάδο μας .

Ως επαγγελματίες και ως κλάδος, θέλουμε και θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας γρήγορα, υπεύθυνα και με ασφάλεια. Όμως απαιτούμε και το αυτονόητο:

να μπορούμε να επιστρέφουμε στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας σώοι και αβλαβείς.

Δεν είναι δυνατόν, μέσα στα ήδη οξυμένα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε, να προστίθεται ακόμα ένα:

η ανασφάλεια και ο φόβος για την ίδια μας τη ζωή.

Η ασφάλεια για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με ηρεμία δεν είναι προνόμιο.

Δεν τη ζητάμε. Την απαιτούμε.

Καλούμε:

Την Ελληνική Αστυνομία, να ενισχύσει άμεσα τις περιπολίες σε περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Τον Δήμο, να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ενίσχυση του απαραίτητου ηλεκτροφωτισμού, καθώς υπάρχουν περιοχές και συνοικίες που είναι κυριολεκτικά βυθισμένες στο σκοτάδι, γεγονός που ευνοεί την παραβατικότητα.

Δεν θα αποδεχτούμε τη βία ως «κανονικότητα» της δουλειάς μας.

Δεν θα συνηθίσουμε τον φόβο.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υποχρέωση της Πολιτείας και δεν επιδέχεται καμία αναβολή.

Ως Σωματείο, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε δυναμικά και με κάθε νόμιμο τρόπο το δικαίωμά μας στην ασφάλεια και την αξιοπρέπεια”.