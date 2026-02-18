“Το ταξίδι της τροφής” στο Γυμνάσιο Νίκαιας Λάρισας

Στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Νίκαιας Λάρισας ομιλία – ενημέρωση στους μαθητές της Α’ τάξης με θέμα «Το ταξίδι της τροφής». Η δράση είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα υγιεινής διατροφής, σπατάλης τροφίμων και κοινωνικής προσφοράς.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε, εκτός από το εργαστήριο ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε λαϊκές αγορές για τη διάσωση αδιάθετων προϊόντων, καθώς και συλλογή και προσφορά τροφίμων σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Στο πλαίσιο αυτό, είκοσι μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2 συμμετείχαν σε δράση διάσωσης τροφίμων και δωρεάς τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Την Παρασκευή 6/2/26 και 13/2/26, συνοδευόμενοι από τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, κα Τράκα και κα Καράτζου, επισκέφθηκαν τη λαϊκή αγορά της Νίκαιας και συνέλεξαν τρόφιμα που παρέμειναν αδιάθετα στους πάγκους των παραγωγών.

Η δράση υλοποιήθηκε από την κα Βάνα Μπιζιργιάννη, τοπική συντονίστρια Περιφέρειας Θεσσαλίας του Μπορούμε, η οποία επιμελήθηκε και συντόνισε τόσο το εργαστήριο ευαισθητοποίησης όσο και το πρόγραμμα διάσωσης τροφίμων. Η όλη δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας του Γυμνασίου Νίκαιας και ανέδειξε την αξία της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης και της ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε κοινωνικά ζητήματα.