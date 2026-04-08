“Το ταξίδι της τροφής” στο 2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων

Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Το ταξίδι της τροφής», με σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων της Εθνικής Δράσης για την καταπολέμηση της Παιδικής Παχυσαρκίας, σε συνεργασία της UNICEF και του ΜΠΟΡΟΥΜΕ, μέσω της προγραμματικής συμφωνίας GRE/PCA202468/PD2024147, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Σχολείο μας συμμετείχε σε εκπαιδευτική και ενημερωτική δράση του προγράμματος.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση του προγράμματος με τίτλο «Τροφή για Δράση» το οποίο διαθέτει τέσσερις Εργαλειοθήκες. Βασικός σκοπός των Εργαλειοθηκών είναι η προαγωγή ενός υγιεινότερου και πιο δραστήριου τρόπου ζωής για τα παιδιά και τους/τις εφήβους μέσω: (α) της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συμπεριφορών και (β) της ενίσχυσης της σωματικής τους δραστηριότητας.

Ειδικότερα, εστιάζουν στην εδραίωση σε καθημερινή βάση συνηθειών όπως: αύξηση της κατανάλωσης του νερού, μείωση του καθιστικού χρόνου, καθιέρωση πρωινού και υγιεινών ενδιάμεσων γευμάτων και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας.

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το υλικό βρίσκεται στον σύνδεσμο: www.paxisarkiakaipaiditoolboxes2.gr

Η δράση πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της Θεματικής ενότητας «Ζω καλύτερα -Ευ ζην» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και περιελάμβανε:

Εργαστήριο ευαισθητοποίησης με αντικείμενο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την προώθηση της υγιεινής και βιώσιμης διατροφής. Το εργαστήρια διεξήχθη διαδικτυακά και διήρκεσε 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά). Θα ακολουθήσουν:

Εκπαιδευτική επισκέψη μαθητών/τριών σε λαϊκές αγορές με στόχο την εξοικείωσή τους με τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, την ανάπτυξη της αξίας του εθελοντισμού και του ενεργού πολίτη και τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων μέσω της συλλογής αδιάθετων αξιοποιήσιμων φρούτων και λαχανικών από τους πάγκους των παραγωγών.

Προσφορά των αδιάθετων φρούτων και λαχανικών υψηλής διατροφικής αξίας που συλλέγονται από τις παραπάνω δράσεις σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενεργή συμμετοχή στη διάρκεια της δράσης με τη στήριξη και την καθοδήγηση της καθηγήτριας Οικονομίας κ. Φώλια Τζένης και τη συμμετοχή του κ. Ντούρα Κωνσταντίνου-Φυσικός.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και δημιουργικές εργασίες, κατανόησαν τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών στην καθημερινότητά τους. Ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας, κριτικής σκέψης και υπευθυνότητας, ενώ παράλληλα ευαισθητοποιήθηκαν απέναντι σε ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ευεξία. Η στάση τους υπήρξε υποδειγματική και η πρόοδός τους αξιέπαινη.