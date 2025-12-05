Το ΤΕΕ παρουσίασε τις προτάσεις του για τον σιδηρόδρομο στις Θεσσαλικές πόλεις

Άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα εκδηλώσεων «Ιωάννης Βαρνάς» του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, η οποία αφορούσε στην παρουσίαση του έργου της Ομάδας Εργασίας του Τμήματος με τίτλο: «Βελτιστοποίηση της ασφάλειας μέσω ανάπτυξης προτάσεων που θα προκύψουν από τη διερεύνηση και αξιολόγηση λύσεων για το πρόβλημα της διέλευσης σιδηροδρομικών γραμμών εντός του αστικού ιστού της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας».

Η εκδήλωση ανέδειξε τον κομβικό ρόλο του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και τη συμβολή του στην εξεύρεση ουσιαστικής και βιώσιμης λύσης σε ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών και την πολεοδομική συνοχή των τριών πόλεων.

Η Ομάδα Εργασίας του Τμήματος, μέλη της οποίας είναι η Δρ. Τσιτσιφλή Σταυρούλα, ο Δρ. Γαλάνης Αθανάσιος, η κα Γιαννιού Άννα, ο κ. Δομοξούδης Μάριος, η κα Νέμα Σοφία και ο κ. Τάτσης Γεώργιος, παρουσίασε αναλυτικά τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη, εστιάζοντας σε τρεις θεματικές ενότητες:

· Καταγραφή συμβάντων: Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία και η στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων, όπου αναφέρθηκε ότι την περίοδο 1995-2023 σημειώθηκαν στην περιοχή μελέτης συνολικά 48 σοβαρά συμβάντα, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να λαμβάνει χώρα εντός των αστικών ιστών.

· Τεχνικές λύσεις: Αναλύθηκε το εύρος των έξι συνολικά πιθανών τεχνικών λύσεων που εξετάστηκαν ειδικά για τη Λάρισα. Οι λύσεις αυτές εκτείνονται από το μηδενικό σενάριο και την Υπεργειοποίηση (Flyover), μέχρι τη βύθιση, την Υπογειοποίηση και τις εναλλακτικές χαράξεις (Παρακάμψεις).

· Αξιολόγηση: Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πολυκριτηριακής μεθόδου αξιολόγησης (SWOT-SIMUS), η οποία συνυπολόγισε κρίσιμους παράγοντες όπως η ασφάλεια, το κόστος, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η κοινωνική αποδοχή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η Υπογειοποίηση των γραμμών κρίθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη παρέμβαση, με γνώμονα την προσφορά μέγιστης ασφάλειας και την πολεοδομική ενοποίηση του αστικού ιστού της Λάρισας.

Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αστικά κέντρα των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Η ανάλυση των ατυχημάτων έδειξε ότι οι κυριότερες αιτίες συμβάντων είναι οι συγκρούσεις σε ισόπεδες διαβάσεις και η παραβίαση μέτρων ασφαλείας από πεζούς. Δεδομένου ότι το πρόβλημα είναι μικρότερης κλίμακας σε σχέση με τη Λάρισα, η Ομάδα Εργασίας πρότεινε άμεσα μέτρα θωράκισης, και συγκεκριμένα:

● Την ολοκλήρωση και κατασκευή ανισόπεδων οδικών διαβάσεων.

● Την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων για τη μείωση της όχλησης.

● Την ενίσχυση της περίφραξης κατά μήκος της γραμμής για την αποτροπή της παράνομης διέλευσης πεζών.

Με αφορμή την παρουσίαση του έργου, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, κ. Νίκος Παπαγεωργίου σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ παραδίδει στην κοινωνία και την Πολιτεία μια ολοκληρωμένη μελέτη που δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή, αλλά έναυσμα για ουσιαστικές αποφάσεις και λύσεις σε ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει τις κοινωνίες των πόλεών μας εδώ και πολλά χρόνια. Απέναντι στα ανησυχητικά δεδομένα, απαντάμε με επιστημονική τεκμηρίωση. Σήμερα, με θεσμικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, καταθέτουμε ένα τεχνικά άρτιο υπόβαθρο που ανοίγει το δρόμο για σοβαρό και ώριμο διάλογο με σκοπό την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης. Πρόκειται για μια ανάλυση που θα δώσει τη δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να λάβουν αποφάσεις, ρεαλιστικές και αναγκαίες, για να προχωρήσουμε μπροστά, με ασφάλεια και όραμα για τις πόλεις μας».

Σημειώνεται ότι γραπτό χαιρετισμό απέστειλαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ν. Λάρισας κ.κ. Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ν. Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης και η Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κα Σοφία Σωτηροπούλου, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νικηφόρος Κοντογιάννης εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο, ο Αντιδήμαχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων του Δήμου Λαρισαίων κ. Ευάγγελος Παπαλέξης, ο πρ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας κ. Δημήτριος Τάχος, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Ηλίας Κοτσιμπογεώργος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Λάρισας κ. Αθανάσιος Γκάτζιος, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα τεχνικά δεδομένα και τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ, καθώς και την παρουσίαση εδώ.