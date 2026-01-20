Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ αποτίει φόρο τιμής στον Μιχαήλ Σακελλαρίου

Με την ονοματοδοσία της νέας Αίθουσας συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής σε «Αίθουσα Μιχαήλ Σακελλαρίου», το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, τίμησε σήμερα τη μνήμη του πρ. Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών, Μιχαήλ Σακελλαρίου, αναγνωρίζοντας την σημαντική προσφορά του και την πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε στο Τμήμα μας.

Ο Μιχαήλ Σακελλαρίου, απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, εντάχθηκε στο δυναμικό του ΤΕΕ/TΚΔΘ τον Απρίλιο του 2009 και για 12 συναπτά έτη προσέφερε άοκνα και με ξεχωριστό ήθος τις υπηρεσίες του στους Μηχανικούς της Θεσσαλίας. Με οξυδέρκεια, ενσυναίσθηση και αφοσίωση, ο Μιχάλης, υπήρξε στυλοβάτης του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ και συνώνυμο της αξιοπιστίας, της συνεργατικότητας και της αίσθησης καθήκοντος.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ονοματοδοσίας, ο Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, εμφανώς συγκινημένοι, παρέδωσαν τιμητική πλακέτα στην οικογένειά του, παρουσία της συζύγου του Μιχάλη, Μαρίας.

Μιλώντας εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής και όλου του προσωπικού του Τμήματος, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου σημείωσε ότι «ο Μιχάλης δεν ήταν μόνο ένας υποδειγματικός συνεργάτης, αλλά και ένας πολύτιμος φίλος και αξιόπιστο στήριγμα για όλους τους Μηχανικούς της Θεσσαλίας. Η πρόωρη απώλειά του το 2021 άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως η παρουσία του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο του και πλέον μέσα από τη νέα Αίθουσα συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, που θα φέρει το όνομά του. Το θετικό αποτύπωμα που άφησε ο Μιχάλης μας, αποτελεί οδηγό για όλους εμάς στην οικογένεια του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ».

Το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας θα συνεχίσει να τιμά τη μνήμη εκείνων που συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη, την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του, κρατώντας ζωντανό το παράδειγμα της αφοσίωσης και της προσφοράς του Μιχαήλ Σακελλαρίου.

Ποιος ήταν ο Μιχαήλ Σακελλαρίου:

Ο Μιχαήλ Σακελλαρίου γεννήθηκε το 1969. Ήταν απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το Νοέμβριο του 1996 υπηρέτησε με συνέπεια σε διάφορες θέσεις του δημόσιου τομέα, ενώ τον Απρίλιο του 2009 εντάχθηκε στις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ.

Διετέλεσε Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Διοίκησης και των μελών μας. Για 12 συναπτά έτη, προσέφερε τις υπηρεσίες του στους Μηχανικούς της Θεσσαλίας με υποδειγματικό τρόπο, επαγγελματισμό και βαθιά προσήλωση στο καθήκον.

Ο ιδιαίτερα φωτεινός χαρακτήρας του, η ευγένεια, η αίσθηση καθήκοντος και το πνεύμα συνεργασίας που τον διέκριναν, τον κατέστησαν ιδιαίτερα αγαπητό στις τάξεις των συναδέλφων και των Μηχανικών-μελών του Τμήματός μας.

Ο Μιχάλης μας έφυγε πρόωρα από τη ζωή τον Ιούνιο του 2021, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια σπουδαία παρακαταθήκη ήθους, επαγγελματισμού και ανιδιοτελούς προσφοράς.