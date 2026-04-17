Το ΤΕΕ/ΤΚΔθ χαιρετίζει την πρωτοβουλία σύστασης επιτροπής για τα αξιόλογα κτίρια του Δήμου Λαρισαίων

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε ανακοίνωσή του “χαιρετίζει την απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Αθανάσιου Μαμάκου, για τη σύσταση επιτροπής με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολιστικής πρότασης για τα εναπομείναντα αξιόλογα κτίρια της πόλης μας.

Ως ο θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σε τεχνικά θέματα, το ΤΕΕ, μέσω του Τμήματός μας, θα συμμετάσχει βεβαίως ενεργά στην επιτροπή, θέτοντας την επιστημονική του τεχνογνωσία στη διάθεση του Δήμου και των πολιτών, αρχής γενομένης από την επικείμενη συνεδρίαση, η οποία έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί έως και την 27η Απριλίου, για την Οικία Αλεξάνδρου.

Με αφορμή την έναρξη του διαλόγου αυτού, το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ υπενθυμίζει ότι το επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο για τη διάσωση και αξιολόγηση των κτιρίων υπάρχει ήδη μέσα από σχετικές πρωτοβουλίες του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα:

Ολοκληρωμένη μελέτη: Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ έχει εκπονήσει και παρουσιάσει το εκτενές έργο «Καταγραφή, κωδικοποίηση και αξιοποίηση της Αρχιτεκτονικής μας Κληρονομιάς» , που αποτελεί μια πλήρη τεκμηρίωση, με ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία για τα κτίρια υψηλής αξίας, και προτείνεται να αποτελέσει τη βάση εργασίας της νέας επιτροπής.

Θεσμική διαδικασία: Η τελική αρμοδιότητα χαρακτηρισμού ενός κτιρίου ως διατηρητέου ανήκει στα όργανα του κεντρικού κράτους (Υπουργείο Πολιτισμού και Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Όπως είχε επισημάνει το Τμήμα και σε σχετική επιστολή του προς την Πολιτεία το 2025, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να αξιοποιήσουν την υφιστάμενη καταγραφή του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, να προχωρήσουν σε αυτοψίες και να εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις, διασφαλίζοντας την προστασία των κτιρίων.

Σχολιάζοντας την απόφαση του δημάρχου Λαρισαίων, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, κ. Νίκος Παπαγεωργίου, σημείωσε: «Η πρωτοβουλία του Δήμου Λαρισαίων αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα για τη διαχείριση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Είναι ένα ζήτημα που αφορά την πολιτιστική και πολεοδομική ταυτότητα της πόλης μας και σαφώς απαιτεί επιστημονική προσέγγιση, σοβαρότητα και ξεκάθαρους κανόνες που θα σέβονται τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και την ιδιωτική περιουσία. Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ έχει ήδη κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα με την επιστημονική καταγραφή και ανάδειξη αυτών των ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, και είμαστε εδώ για να συνδράμουμε ουσιαστικά στο έργο της αρμόδιας Επιτροπής, ώστε ο οδικός χάρτης που θα προκύψει να οδηγήσει σε στοχευμένες ενέργειες από την πλευρά της Πολιτείας. Η διατήρηση και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών θησαυρών της πόλης μας είναι άλλωστε κοινός στόχος».

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πόρισμα με τίτλο «Καταγραφή, κωδικοποίηση και αξιοποίηση της Αρχιτεκτονικής μας Κληρονομιάς» εδώ.“