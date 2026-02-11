Το Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας επισκέφθηκαν μαθητές του Γυμνασίου Αμπελώνα

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, μαθητές της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου Αμπελώνα επισκέφθηκαν το τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική δράση για μαθητές Γυμνασίου «Μικροί Βιοχημικοί» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτές Θύρες».

Καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές του τμήματος υποδέχθηκαν τους μαθητές στους χώρους του τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας. Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ιστορία του τμήματος και το επιστημονικό αντικείμενο της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας από τον αναπληρωτή καθηγητή Δρ. Μπαλατσό Νικόλαο.

Έπειτα παρακολούθησαν μια σειρά από χημικά πειράματα και πραγματοποίησαν μικρά τμήματα των διαδικασιών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της λειτουργία των κυττάρων, των πρωτεϊνών και των ενζύμων, με την καθοδήγησης της επίκουρης καθηγήτριας Δρ. Κοντού Μαρίας. Τέλος, πήραν μέρος σε πολύ ενδιαφέροντα διαδραστικά παιχνίδια-quiz γνώσεων για τα βιομόρια και τις κύριες ουσίες που περιέχονται στα τρόφιμα.

Στόχος του προγράμματος ήταν η βιωματική εξοικείωση των μαθητών με τη σύγχρονη έρευνα, η κατανόηση της λειτουργίας βασικών ιδιοτήτων των βιομορίων, χρησιμοποιώντας απλά υλικά και έννοιες, και η προσέγγιση της βιοτεχνολογίας στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που απασχολούν σήμερα τον άνθρωπο και το περιβάλλον του.

“Ευχαριστούμε θερμά τους υπεύθυνους καθηγητές και φοιτητές που έλαβαν μέρος στη δράση για τη θερμή υποδοχή και απλή και κατανοητή προσέγγιση δύσκολων εννοιών. Παράλληλα, οφείλουμε να συγχαρούμε τους μαθητές μας για την εξαιρετική διαγωγή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας και την ενεργητική τους συμμετοχή. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί της δράσης: Δρ. Γεροβασίλη Αγγελική, Μπέης Ιωάννης, Σιατραβάνης Αθανάσιος”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.