Το υπουργείο ενισχύει με εξοπλισμό τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Με σύγχρονο ηλεκτρονικό και ψηφιακό εξοπλισμό ενισχύονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Θεσσαλίας από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναλυτικά:

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κα Βασιλική Ζιάκα, εκφράζει την ικανοποίησή της και τις θερμές ευχαριστίες της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ιδιαιτέρως προς την Υπουργό, κα Σοφία Ζαχαράκη, για την υλοποίηση διαχρονικού αιτήματος των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, το οποίο αφορά στην ουσιαστική ενίσχυσή τους με σύγχρονο ηλεκτρονικό και ψηφιακό εξοπλισμό.

Με σχετική απόφασή της, η Υπουργός προέβη στην προμήθεια και διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα: 161 σταθερών Η/Υ, 19 φορητών Η/Υ, 7 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Α3, 25 πολυμηχανημάτων Α4, 10 έγχρωμων πολυμηχανημάτων Α4, 19 εκτυπωτών Α4 και 13 σαρωτών. Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει κρίσιμες λειτουργικές ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό.

Η παρεχόμενη υλικοτεχνική υποδομή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά:

στη βελτίωση της ταχύτητας διεκπεραίωσης και της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών,

στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες,

στην υποστήριξη της περαιτέρω ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας εκπαίδευσης,

στην ενίσχυση της ασφάλειας της ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων και δεδομένων.

Η παραλαβή του εξοπλισμού έχει ήδη εκκινήσει από τον Φεβρουάριο 2026 και εντάσσεται σε έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.999.970,58 €, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3.8 για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η επένδυση στις ψηφιακές υποδομές εντάσσεται στον ευρύτερο θεσμικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και αποκεντρωμένου διοικητικού συστήματος, ικανού να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας διαβεβαιώνει ότι θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ορθολογική, αποδοτική και διαφανή αξιοποίηση του παρεχόμενου εξοπλισμού, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας εν γένει, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ψηφιακή αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.