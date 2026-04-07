Το Φεστιβάλ Γεύσεων έρχεται τον Μάιο στη Λάρισα

Μια Γιορτή με γεύσεις από όλο τον κόσμο και μουσική χωρίς σύνορα είναι το Φεστιβάλ Γεύσεων 2026 – Street Food Philosophy το οποίο έρχεται στη Λάρισα από τις 15 έως 17 Μαΐου, με τους επισκέπτες του να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πιάτα από διαφορετικούς πολιτισμούς και κουζίνες του κόσμου, βασισμένα σε φρέσκιες πρώτες ύλες και δημιουργικές συνταγές.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΥΣΕΩΝ – Street Food Philosophy συνδυάζει την έννοια του γαστρονομικού φεστιβάλ με την κουλτούρα του street food, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις γεύσεις, αλλά και τη φιλοσοφία που τις συνοδεύει, δηλαδή την αυθεντικότητα και την απλότητα της πρώτης ύλης.

Το φαγητό, είναι ιστορία, συναισθήματα, μυρωδιές, ήχοι, χρώματα. Και στο Φεστιβάλ Γεύσεων, όλα αυτά γίνονται πραγματικότητα.

Χωρίς fancy dress code. Χωρίς «πρέπει». Μόνο αυθεντικότητα, δημιουργικότητα και πολύ, πολύ καλή διάθεση.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις με φιλοσοφία τους το street food.

Πληφοροφορίες: e-mail: info@musicaradio.gr | liapeaceshows@gmail.com

Τηλέφωνα: 6989 262221 – 697 407 7860