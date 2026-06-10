Το Φεστιβάλ Πηνειού γεμίζει μελωδίες με τη Μαρίνα Σπανού

Η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι στη Λάρισα και ανεβαίνει στη σκηνή του Φεστιβάλ Πηνειού την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 22:00, για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, εικόνες και μουσικές ιστορίες.

Με τη χαρακτηριστική της ευαισθησία και τη μοναδική αφηγηματική της ματιά, φέρνει στις αποσκευές της τη δροσιά των καλοκαιρινών βραδιών, τις μικρές και μεγάλες ιστορίες της καθημερινότητας, τη νοσταλγία, την τρυφερότητα και την ανεπιτήδευτη αλήθεια που έχουν αγαπήσει χιλιάδες ακροατές.

Τα τραγούδια της, που έχουν γίνει ηχητικό καταφύγιο για μια ολόκληρη γενιά, συναντούν τη μαγεία της ζωντανής μουσικής σε μια συναυλία που υπόσχεται να γεμίσει το Φεστιβάλ Πηνειού με μελωδίες, συγκίνηση και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Μια βραδιά όπου οι στίχοι γίνονται κοινές αναμνήσεις, οι μελωδίες αφορμή για τραγούδι και το κοινό συνοδοιπόρος σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο φως, συναίσθημα και καλοκαιρινή ανεμελιά.



Μαζί της οι:

Κωστής Βήχος | Μπάσο, Ενορχηστρώσεις

Διονύσης Μόρφης | Κιθάρα

Αποστόλης Μπουρνιάς | Κρουστά, Τύμπανα

Γιώργος Κουρέλης | Πλήκτρα

Ηλίας Καρούμπαλης | Ηχοληψία

Αγαπητός Καταξάκης | Ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη | Φωτισμοί

Marco Arguello | Φωτογραφία Αφίσας

Άρτεμις Βαλυράκη | Σχεδιασμός Αφίσας

Χρήστος Σπανός | Καλλιτεχνική Επιμέλεια



Το Φεστιβάλ Πηνειού διοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων-Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, εθελοντών και δημιουργικών ομάδων της πόλης, ενώ υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Χορηγοί: Exalco S.A., ETEM, ΘΕΣγάλα, “Καραμπίνας” Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Ρουμελιώτης Ηλεκτρολογικό Υλικό – Φωτισμός, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, Μπύρα ΑΛΦΑ, geon.wc

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα

Με την υποστήριξη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Λάρισας, 93.6 fm