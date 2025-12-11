Το ψήφισμα στήριξης σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τον Δήμο Λαρισαίων

Στην υπερψήφιση του ψηφίσματος της Δημοτικής Αρχής, για τη στήριξη στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, αναφορικά με τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου.

Αναλυτικά, το ψήφισμα που έλαβε την έγκριση της πλειοψηφίας του ΔΣ του Δήμου Λαρισαίων, έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων με αφορμή τις νέες κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων:

1. Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις και τις μειωμένες καταβολές των ενισχύσεων. Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν δημιουργήσει σημαντικό οικονομικό κενό και συνθήκες αβεβαιότητας στον πρωτογενή τομέα.

2. Τονίζει την αυξημένη επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, το οποίο έχει

διαμορφωθεί σε επίπεδα, που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δυσχεραίνουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της θεσσαλικής γης.

3. Αναγνωρίζει ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις αποτελούν έκφραση

δικαιολογημένης διαμαρτυρίας και ανάγκης ανάδειξης των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, με στόχο την άμεση εξεύρεση λύσεων.

4. Καλεί την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς:

Να μεριμνήσουν για την άμεση ολοκλήρωση των εκκρεμών πληρωμών και την άρση κάθε αδικίας στις καταβολές των ενισχύσεων,

Να διασφαλίσουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ,

Να εξετάσουν και να υλοποιήσουν ουσιαστικά μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα.

5. Επαναβεβαιώνει ότι ο Δήμος Λαρισαίων παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του, ως θεμέλιου λίθου της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.