Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Τυρνάβου συμμετέχει ενεργά στο θεσμό της Μαθητείας 

Aνακοινώνεται η έναρξη του θεσμού της Μαθητείας στο 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου για το Μεταλυκειακό Έτος 2025-2026, στις ειδικότητες Πληροφορικής και Νοσηλευτικής.

Ο θεσμός της Μαθητείας δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική άσκηση, σε πραγματικούς χώρους εργασίας, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και εφόδια για την επαγγελματική τους πορεία. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι επαγγελματίες κάνουν ένα ουσιαστικό βήμα για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η Μαθητεία, ως «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, παρέχοντας μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στους μαθητευόμενους.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος και μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης αναβαθμίζουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5. Το 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου στηρίζει σταθερά τον θεσμό της Μαθητείας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.