Το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Tον Εκθεσιακό Χώρο του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (Α.Τ.Α.) στη Λάρισα επισκέφτηκαν οι Μαθητές της Β΄ Τάξης των Τομέων «Διοίκησης & Οικονομίας», «Πληροφορικής» και «Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής» του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Λάρισας, πραγματοποιώντας Διδακτική επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ξεναγήθηκαν στην Έκθεση με την ονομασία «Μορφές Αεροπορικού Πνεύματος».

Οι συνοδεύοντες Εκπαιδευτικοί και οι Μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στο εξαιρετικά προσεγμένο χώρο όπου εκτίθεται μεγάλος αριθμός ιστορικών και συλλεκτικών αντικειμένων της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων ένα αεροσκάφος F-104, εξομοιωτές πτήσεων αεροσκαφών Α-7E και F-1, οπλικά συστήματα, βλήματα αεροσκαφών, παλαιότερες και νέες στολές πιλότων, ιστορικά έγγραφα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη μακρά και ένδοξη ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδος από της συστάσεώς της, στις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι και σήμερα. Ακολούθως, περιηγήθηκαν σε ιδιαίτερο χώρο που είναι αφιερωμένος στους ηρωικώς πεσόντες κατά την επιτέλεση του καθήκοντος Έλληνες Αεροπόρους διαχρονικά.

Με το πέρας της επισκέψεως, όλοι εκδήλωσαν την ικανοποίησή τους για αυτό το εξαιρετικό και μοναδικό Μουσείο στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως ορισμένοι, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις … πτητικές τους ικανότητες στον προσομοιωτή πτήσεως και να αποκομίσουν ανεπανάληπτες εμπειρίες.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Λάρισας ευχαριστούμε τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχο (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και τους υπευθύνους του Εκθεσιακού χώρου που μας υποδέχτηκαν και ιδιαιτέρως την Ανθλγο (ΠΛΗ) Χρυσάνθη Αργυροπούλου για την αναλυτική και λεπτομερή ξενάγηση, καθώς και την άψογη φιλοξενία.