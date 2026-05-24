Το 5ο Γυμνάσιο Λάρισας ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό

Με συνέπεια, ευαισθησία και ενεργό συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας, το 5ο Γυμνάσιο Λάρισας υλοποίησε μια σειρά σημαντικών δράσεων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού.

Υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού κ. Μπλέτα Αντώνη (ΠΕ78), οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου ανέδειξαν τη δύναμη της συνεργασίας, της ενημέρωσης και της ενσυναίσθησης.

Οι 4 Βασικοί Άξονες των Δράσεων:

Πρόληψη και ενημέρωση.

Διαχείριση συγκρούσεων και ειρηνική επίλυση διαφορών.

Ψηφιακή ασφάλεια και κίνδυνοι του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying).

Άμεση παρέμβαση και υποστήριξη των μαθητών.

Η Πρωτοβουλία «Από μαθητές σε μαθητές»

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού στις 6 Μαρτίου, οι μαθητές της Γ΄ τάξης ανέλαβαν ενεργό ρόλο ενημέρωσης, ανοίγοντας τις πόρτες του σχολείου τους αλλά και δρώντας εντός αυτού:

Οι μαθητές της Γ’ τάξης ενημέρωσαν αρχικά τους μικρότερους συμμαθητές τους της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της αλληλεγγύης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Υποδοχή και Φιλοξενία των Δημοτικών Σχολείων: Σε μια ξεχωριστή «γέφυρα» επικοινωνίας, το 5ο Γυμνάσιο Λάρισας υποδέχθηκε στους χώρους του τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 1ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επίσκεψη προκειμένου να ενημερωθούν για το φαινόμενο του bullying. Εκεί, οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου τους παρουσίασαν πρωτότυπα βίντεο, απάντησαν στις απορίες τους και, μέσα από αυτή τη γνωριμία, τους βοήθησαν να προετοιμαστούν για μια ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Καινοτομία και Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

Η πρωτοβουλία του σχολείου ξεχώρισε για την πρωτοποριακή χρήση των νέων τεχνολογιών:

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Διδάσκοντας με το βλέμμα στο αύριο. Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά την τάξη», παρουσιάστηκε η δράση «Μιλώντας για τον Εκφοβισμό με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ενδυνάμωση, Ενσυναίσθηση και Πρόληψη της Ενδοσχολικής Βίας», αναδεικνύοντας πώς τα εργαλεία AI μπορούν να επιστρατευτούν για καλό σκοπό. 13 Μαΐου 2026 (Δημοτικό Ωδείο Λάρισας): Το σχολείο συμμετείχε ενεργά στην ημερίδα «#safeschool: Σχολείο σε “Κοινή Συχνότητα” για μαθητές και εκπαιδευτικούς», προβάλλοντας ένα βίντεο που καταρρίπτει τους πιο συχνούς μύθους γύρω από το bullying.

Η Μαθητική Ομάδα Δράσης (Γ΄ Γυμνασίου)

Στις δράσεις συμμετείχαν ενεργά οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες: Άγγελος Αγγελακόπουλος, Χρήστος–Γαβριήλ Παπαγεωργίου, Μάριος Ρίζος, Θωμάς Σαμαντόπουλος, Ελένη Σίμου, Γεωργία Σπανούλη, Ιωάννα Στουρνάρα, Δημήτριος Τζήκας, Παναγιώτα Χρηστίδου, Νικολέτα Κυριακούδη, Αλεξάντρ Λόγινοβ, Χριστίνα Λόκα, Στυλιανή–Πολυξένη Μακρή, Γεωργία–Κλειώ Μπαλωμένου, Ιωάννα–Ραφαηλία Τάχα, Κωνσταντίνος–Νεκτάριος Τσολάκης, Εβελίνα Υζεϊράι, Δημήτριος Σταυρής και Βασίλειος Τσικούρας.

Το 5ο Γυμνάσιο Λάρισας συνεχίζει να επενδύει σε αξίες όπως ο σεβασμός και η ειρηνική συνύπαρξη, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί αισθάνεται ασφαλές, αποδεκτό και δυνατό.