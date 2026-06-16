Το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας υποδέχτηκε δύο εκπαιδευτικούς από την Ιταλία

Το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας υποδέχθηκε δύο εκπαιδευτικούς από την Ιταλία, την Paola Liparoto διευθύντρια του σχολείου Istituto Comprensivo “Via Pace” της πόλης Limbiate και την Anna Valentina Calandruccio εκπρόσωπο του προσωπικού του σχολείου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για δραστηριότητες Job Shadowing (παρακολούθηση εργασίας), και αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και διεθνούς δικτύωσης.

Οπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου “κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι Ιταλίδες συναδέλφισσες είχαν την ευκαιρία να ενταχθούν πλήρως στον παλμό του σχολείου μας και να παρακολουθήσουν από κοντά τόσο τις διδακτικές όσο και τις οργανωτικές δραστηριότητες του ιδρύματός μας. Μέσα από την παρουσία τους στις σχολικές αίθουσες και τα εργαστήρια, μελέτησαν τις μεθοδολογίες διδασκαλίας που εφαρμόζουμε και συζήτησαν με τον δ/ντη του σχολείου κ. Παπαμαργαρίτη Βασίλειο και γνώρισαν τον τρόπο διοίκησης και τη γενικότερη δομή λειτουργίας του ελληνικού δημόσιου σχολείου.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε μια εξαιρετικά γόνιμη αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας, καθώς οι προσκεκλημένες συζήτησαν εκτενώς με τους καθηγητές μας, αντάλλαξαν απόψεις για τις σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις και συνέβαλαν ενεργά στη διάχυση και το μοίρασμα των καλύτερων εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στις δύο χώρες.

Αυτή η δυναμική ανταλλαγή τεχνογνωσίας λειτούργησε αμφίδρομα, και ενθάρρυνε την καλλιέργεια νέων μεθοδολογικών δεξιοτήτων. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η συγκεκριμένη δράση ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των σχολείων μας, θέτοντας στέρεες βάσεις για μελλοντικές κοινές ευρωπαϊκές συμπράξεις και επιβεβαιώνοντας τη σημασία των μετακινήσεων Erasmus+ ως καταλύτη για ένα σύγχρονο, ανοιχτό και συμπεριληπτικό σχολείο που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα.

Ήδη στο πλαίσιο της επίσκεψης σχεδιάστηκε μελλοντική συνεργασία-πρόγραμμα e-twinning με θέμα το STEAM και τη ρομποτική, το οποίο θα υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς των 2 σχολείων σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, το ερχόμενο σχολικό έτος.”