Το 9ο Γυμνάσιο Λάρισας στo “Open Day Εθελοντισμού” της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το 9ο Γυμνάσιο Λάρισας συμμετείχε ενεργά στη δράση «Open Day Εθελοντισμού», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 στο προαύλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Αντιπεριφέρεια Εθελοντισμού και Πρόνοιας σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά πρακτικές εκπαιδεύσεις ΚΑΡΠΑ, χρήση πυροσβεστήρα και σωστικών μέσων, τεχνικές δεσίματος τραυμάτων, καθώς και οδηγίες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας στο σπίτι, στο σχολείο και στο αυτοκίνητο.

Η εμπειρία έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακή με τις παρουσιάσεις ειδικών drones, τα οποία χρησιμοποιούνται επιχειρησιακά από εκπαιδευμένους εθελοντές και στελέχη των Εθελοντικών Ομάδων, προσφέροντας στους μαθητές/τριες μια μοναδική εικόνα της σύγχρονης τεχνολογίας στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, οι μαθητές/τριες γνώρισαν από κοντά το έργο, τον εξοπλισμό και τους ανθρώπους των Εθελοντικών Ομάδων της Πολιτικής Προστασίας Θεσσαλίας, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για την ασφάλεια και την υποστήριξη της κοινωνίας.

Η συμμετοχή στη δράση αποτέλεσε μια πολύτιμη εμπειρία για όλους, καλλιεργώντας την υπευθυνότητα και την κοινωνική ευαισθησία των νέων. Ευχή όλων είναι αυτή η επαφή να αποτελέσει έμπνευση, ώστε ορισμένοι μαθητές/τριες να γίνουν στο μέλλον ενεργά μέλη εθελοντικών ομάδων.