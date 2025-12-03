Το Aegean College Μεγάλος Χορηγός στη Φιλανθρωπική Εκδήλωση «Όλοι μοναδικοί, Όλοι ίσοι, Νικάμε ΜΑΖΙ»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), το Aegean College συμμετέχει ως Μεγάλος Χορηγός στη σημαντική φιλανθρωπική εκδήλωση «Όλοι μοναδικοί, Όλοι ίσοι, Νικάμε ΜΑΖΙ», που διοργανώνεται την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης Λάρισας.

Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου, η εκδήλωση υλοποιείται από τον Α.Σ. Ολυμπιάδα ΑμεΑ, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων, τη ΔΕΥΑΛ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προωθώντας ένα ισχυρό μήνυμα ισότητας, συμμετοχής και κοινωνικής ευαισθησίας. Κεντρικός άξονας της δράσης είναι ο Φιλανθρωπικός Αγώνας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται η αξία της συμπερίληψης, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.

Ως εκπαιδευτικός οργανισμός με βαθιές αξίες κοινωνικής υπευθυνότητας, το Aegean College στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν άτομα με αναπηρία, ενισχύουν τον αθλητισμό ως μέσο κοινωνικής συνοχής και προάγουν την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ευκαιρίες και θετικές εμπειρίες.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του Aegean College στη Λάρισα κ. Πέτρος Γαλιατσάτος σημείωσε:

«Η εκπαίδευση, η κοινωνική ευαισθησία και η συμπερίληψη αποτελούν βασικές αξίες της φιλοσοφίας μας. Η στήριξή μας σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση αντανακλά τη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε σε δράσεις που κάνουν τη διαφορά και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.»

Το Aegean College καλεί θερμά το κοινό να δώσει το παρών και να στηρίξει με την παρουσία του έναν σκοπό που ενώνει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα: όταν δρούμε μαζί, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά.

