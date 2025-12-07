Το Aegean College Μεγάλος Χορηγός στη Φιλανθρωπική Εκδήλωση «Όλοι μοναδικοί, Όλοι ίσοι, Νικάμε ΜΑΖΙ»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), το Aegean College συμμετείχε ως Μεγάλος Χορηγός στη σημαντική φιλανθρωπική εκδήλωση «Όλοι μοναδικοί, Όλοι ίσοι, Νικάμε ΜΑΖΙ», που διοργανώθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης Λάρισας.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από τον Α.Σ. Ολυμπιάδα ΑμεΑ, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων, τη ΔΕΥΑΛ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προωθώντας ένα ισχυρό μήνυμα ισότητας, συμμετοχής και κοινωνικής ευαισθησίας. Κεντρικός άξονας της δράσης είναι ο Φιλανθρωπικός Αγώνας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται η αξία της συμπερίληψης, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.

Ως εκπαιδευτικός οργανισμός με βαθιές αξίες κοινωνικής υπευθυνότητας, το Aegean College στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν άτομα με αναπηρία, ενισχύουν τον αθλητισμό ως μέσο κοινωνικής συνοχής και προάγουν την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ευκαιρίες και θετικές εμπειρίες.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του Aegean College στη Λάρισα κ. Πέτρος Γαλιατσάτος σημείωσε:

«Η εκπαίδευση, η κοινωνική ευαισθησία και η συμπερίληψη αποτελούν βασικές αξίες της φιλοσοφίας μας. Η στήριξή μας σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση αντανακλά τη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε σε δράσεις που κάνουν τη διαφορά και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.»

