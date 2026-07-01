Το Fashion City Outlet καλωσορίζει τη Galerie de Beauté και κορυφαία beauty brands

Ένα νέο flagship κατάστημα 400 τ.μ. εμπλουτίζει την εμπειρία αγορών με κορυφαία brands ομορφιάς

Το Fashion City Outlet καλωσορίζει τη Galerie de Beauté, μία από τις μεγαλύτερες και πλέον αναγνωρίσιμες αλυσίδες καλλυντικών και ειδών ομορφιάς στην Ελλάδα, η οποία ανοίγει τις πόρτες του νέου της καταστήματος στο εμπορικό κέντρο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπορική του δυναμική.

Το νέο κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 400 τ.μ., προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία beauty shopping, φιλοξενώντας κορυφαία brands αρωμάτων, skincare, μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης, όπως Dior, Estée Lauder, Lancôme, MAC, Bobbi Brown, KIKO Milano, Rituals και πολλά ακόμη.

Οι επισκέπτες του Fashion City Outlet μπορούν πλέον να ανακαλύψουν τις τελευταίες τάσεις στον χώρο της ομορφιάς, να επιλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία επώνυμων προϊόντων και να απολαύσουν την εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες που χαρακτηρίζουν τη Galerie de Beauté.

Η προσθήκη της Galerie de Beauté αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην πορεία συνεχούς ανάπτυξης και αναβάθμισης του Fashion City Outlet, εμπλουτίζοντας το εμπορικό του χαρτοφυλάκιο με ένα brand που ξεχωρίζει για την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη διαχρονική του παρουσία στον χώρο της ομορφιάς.

Με νέες αφίξεις, επενδύσεις και συνεργασίες, το Fashion City Outlet συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας στους επισκέπτες του ακόμη περισσότερες επιλογές αγορών και αναβαθμισμένες εμπειρίες σε κάθε τους επίσκεψη.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και ένα εμπορικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με νέες αφίξεις και κορυφαία brands, το Fashion City Outlet συνεχίζει να προσφέρει ακόμη περισσότερους λόγους για να το επισκέπτονται καθημερινά οι καταναλωτές από όλη τη Θεσσαλία.

Γιατί κάθε νέα άφιξη κάνει την εμπειρία ακόμη πιο ολοκληρωμένη — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Info:

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr