Το “Fashion City Outlet” στηρίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων

Το εμπορικό κέντρο “Fashion City Outlet” προσέφερε σημαντική ποσότητα προϊόντων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων για τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα προϊόντα παρέδωσαν η Shopping Center manager κα Γρηγοριάδη Μαρία, ο Operations Manager κος Χαϊδάς Θωμάς και η Marketing Manager κα Λιακοπούλου Ελένη οι οποίοι επεσήμαναν ότι «Το εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet προσπαθεί κι αυτή τη χρονιά να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε άτομα και οικογένειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Το παρών έδωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κος Μαμάκος Αθανάσιος ο οποίος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Fashion City Outlet για την προσφορά και τη στήριξη τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εν συναίσθησης ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Τα προϊόντα παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).