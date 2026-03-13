Το Run for Autism Larissa 2026 αρχίζει με χρώματα

Λίγο πριν από τη μεγάλη στιγμή της εκκίνησης, ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας καλεί μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος της προετοιμασίας του 4ου Αγώνα Δρόμου Run for Autism Larissa 2026 μέσα από μια δημιουργική και συμμετοχική δράση.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, από τις 11 π.μ. έως τη 1μ.μ., στην Πλατεία Ταχυδρομείου (μπροστά από την Ιατρική Σχολή), παιδιά και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν με πολύχρωμους μαρκαδόρους το μπλουζάκι του αγώνα, δίνοντας τη δική τους προσωπική πινελιά στη διοργάνωση και κάνοντας την εγγραφή τους στον 4ο Αγώνα Δρόμου Run for Autism.

Η ιδέα είναι απλή αλλά γεμάτη νόημα: κάθε μπλουζάκι γίνεται ένας μικρός καμβάς δημιουργίας και κάθε συμμετοχή μεταφέρει ένα μήνυμα αποδοχής και συμπερίληψης για τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους.

Ο 4ος Αγώνας Δρόμου Run for Autism Larissa 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου, με εκκίνηση από την Κεντρική Πλατεία Λάρισας, και αποτελεί την καταληκτική εκδήλωση των δράσεων του «Μαζί μια Αγκαλιά», του πολυθεματικού φεστιβάλ για την υγεία, την πρόληψη και την κοινωνική ευαισθητοποίηση που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας.

Τα μπλουζάκια φέρουν τα λογότυπα τόσο του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισας όσο και της δράσης «Μαζί μια Αγκαλιά», αναδεικνύοντας τη συνεργασία των δύο φορέων γύρω από το κοινό μήνυμα της ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο αγώνας έρχεται να ενώσει ανθρώπους κάθε ηλικίας σε μια διαδρομή με βαθύ κοινωνικό μήνυμα, αφιερωμένη στην ενημέρωση, την αποδοχή και τη συμπερίληψη των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Το Run for Autism Larissa τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας «Μαζί μια Αγκαλιά». Οι εγγραφές συνεχίζονται και στο www.autismthessaly.gr.