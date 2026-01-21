Το «Think Tank Νέας Πολιτείας» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

To «Think Tank Νέας Πολιτείας» είναι μια παρέα φίλων που αποφάσισε να εισφέρει στην ανθρωπότητα μέσα από βαθυστόχαστες μελέτες και συμπεράσματα σε μείζονα θέματα γεωπολιτικής και όχι μόνο. Η σύνθετη αυτή πνευματική διεργασία λαμβάνει χώρα τα Σαββατοκύριακα στο Καφέ Κούπα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ψυχοθεραπεία των μελών του.

Η παρέα, έστω και αποδεκατισμένη λόγω γρίπης Α, έκοψε το βράδυ της Τρίτης, στο Φρούριο, την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, η οποία δεν ήταν παρά μια εξαιρετική πουτίγκα με φλουρί. Το κέρδισε ο Πέτρος, και μαζί ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ως δώρο, από τον μόνιμο χορηγό του Think Tank που είναι το κατάστημα οπτικών Παπαϊωάννου.

Η φετινή γιορτή χαρακτηρίστηκε από μια επαναστατική καινοτομία. Τα μέλη της ομάδας, κόντρα στην κρατούσα αντίληψη, κάλεσαν για πρώτη φορά στην κοπή της πίτας συζύγους και συντρόφους διαψεύδοντας τους κακοήθεις που το χαρακτηρίζουν ως ανδροκρατούμενο κλαμπ…

Και του χρόνου.

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr